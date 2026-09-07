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Πυρκαγιές: «Κόκκινος» συναγερμός την Τρίτη 8/9 – Σε αυξημένη ετοιμότητα Αττική, Κρήτη και Αιγαίο
Ειδήσεις
18:58 - 07 Σεπ 2026

Πυρκαγιές: «Κόκκινος» συναγερμός την Τρίτη 8/9 – Σε αυξημένη ετοιμότητα Αττική, Κρήτη και Αιγαίο

Reporter.gr Newsroom
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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code τίθενται αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, η Αττική, η Κρήτη, καθώς και περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας κινδύνου 4.

Συγκεκριμένα, τίθενται σε Red Code:

* H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Ν. Κυθήρων)

* Η Περιφέρεια Κρήτης

* Η ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

* Οι ΠΕ Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

* Οι ΠΕ Βοιωτίας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της Ν. Σκύρου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

* Η ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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