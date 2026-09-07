Γαλλία: Έκκληση της Εκκλησίας για δωρεές €27 εκατ. ώστε να καλυφθεί το κόστος επίσκεψης του Πάπα

Σε περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ο συνολικός προϋπολογισμός για την οργάνωση της επίσκεψης του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Γαλλία, η οποία έχει προγραμματιστεί από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη Διάσκεψη των Επισκόπων της Γαλλίας (CEF).

Η γαλλική Εκκλησία έχει ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης δωρεών, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος του αποστολικού ταξιδιού, το οποίο, όπως διευκρινίζει η CEF, περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων δαπανών για την οργάνωση και την υποδοχή των συμμετεχόντων.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ανάγκες υποδοχής, η διαχείριση και η εφοδιαστική υποστήριξη, καθώς και η δημιουργία και λειτουργία προσωρινών υποδομών στις περιοχές που θα επισκεφθεί ο Ποντίφικας, δηλαδή στο Παρίσι, τη Λούρδη και το Μετς, στην ανατολική Γαλλία.

Πάνω από 700.000 συμμετοχές

Η Διάσκεψη των Επισκόπων αναφέρει ότι, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης που έχει προκαλέσει η επίσκεψη, χρειάστηκε να ενισχυθούν οι μηχανισμοί που αφορούν την εφοδιαστική υποστήριξη, την ασφάλεια και τη σκηνογραφία των εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η CEF, περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, ενώ περίπου 2.500 δημοσιογράφοι έχουν διαπιστευθεί για την κάλυψη της επίσκεψης.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές προετοιμάζουν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι σχεδιάζεται ένας «πολύ μεγάλος μηχανισμός ασφάλειας», με περίπου 15.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης να αναπτύσσονται κατά το σημαντικότερο μέρος της παπικής επίσκεψης.

Έχουν συγκεντρωθεί 5,5 εκατ. ευρώ

Η εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων που ξεκίνησε η γαλλική Εκκλησία στις αρχές του καλοκαιριού έχει μέχρι στιγμής αποφέρει περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη CEF.

Η Διάσκεψη των Επισκόπων σημειώνει ότι η χρηματοδότηση του ταξιδιού βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις δωρεές του κοινού.

Παράλληλα, στους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του κόστους αναμένεται να συμβάλουν μεγάλοι δωρητές και επιχειρήσεις μέσω χορηγιών, καθώς και τα έσοδα από την πώληση προϊόντων που συνδέονται με την επίσκεψη του Ποντίφικα.

Η CEF αναφέρει επίσης ότι, εφόσον απαιτηθεί, θα μπορούσαν να διατεθούν και ίδιοι πόροι από τον προϋπολογισμό που προορίζεται για ποιμαντικές δραστηριότητες.

Πώς μπορούν να συνεισφέρουν οι πιστοί

Η Εκκλησία της Γαλλίας έχει θέσει σε λειτουργία διαδικτυακή πλατφόρμα για τις δωρεές, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τόσο το ποσό που επιθυμούν να προσφέρουν όσο και τον τομέα στον οποίο θα κατευθυνθεί η συνεισφορά τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η CEF αναφέρει ότι θα υπάρχουν επίσης δυνατότητες προσφοράς μέσω SMS και κωδικών QR, ώστε οι συμμετέχοντες στις μεγάλες εκδηλώσεις να μπορούν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότησή τους.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Το πρόγραμμα του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς σε διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, περίπου 80.000 άνθρωποι αναμένεται να συγκεντρωθούν στο Σταντ ντε Φρανς για αγρυπνία.

Την επόμενη ημέρα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, περίπου 500.000 άνθρωποι αναμένονται στην περιοχή Κονκόρντ – Σαν Ελιζέ στο Παρίσι για μεγάλη λειτουργία.

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, περίπου 150.000 πιστοί αναμένεται να βρεθούν στο ιερό της Λούρδης, ενώ τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συγκεντρωθούν στην περιοχή γύρω από τον καθεδρικό ναό του Μετς.

Η γαλλική Εκκλησία καλείται, επομένως, να καλύψει ένα σημαντικό οργανωτικό κόστος, καθώς η επίσκεψη του Πάπα αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά γεγονότα στη χώρα τα τελευταία χρόνια, με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε υποδομές, ασφάλεια και φιλοξενία.