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Bloomberg: Στην Ελλάδα μεταφέρει τη φορολογική του έδρα ο δισεκατομμυριούχος μεγαλοεπενδυτής Chris Rokos
Επιχειρήσεις
21:45 - 07 Σεπ 2026

Bloomberg: Στην Ελλάδα μεταφέρει τη φορολογική του έδρα ο δισεκατομμυριούχος μεγαλοεπενδυτής Chris Rokos

Reporter.gr Newsroom
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Στην Ελλάδα φέρεται να ετοιμάζεται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος και ιδρυτής της Rokos Capital Management, Chris Rokos, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, ο Rokos σχεδιάζει να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο για φορολογικούς λόγους, ενώ στο πλαίσιο της μετακίνησής του αναμένεται να δημιουργήσει και γραφείο της επενδυτικής του εταιρείας στην Αθήνα. Οι ίδιες πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι σχετικές λεπτομέρειες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Το Bloomberg χαρακτηρίζει την κίνηση ως μία ακόμη περίπτωση αποχώρησης προσώπου με ιδιαίτερα υψηλό εισόδημα από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές χώρες ανταγωνίζονται για την προσέλκυση εύπορων επενδυτών και επιχειρηματιών.

Αμοιβή 477 εκατ. στερλινών

Ο Chris Rokos συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων ιδιωτών φορολογουμένων στη Βρετανία, καθώς οι αποδόσεις της επενδυτικής του δραστηριότητας έχουν οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές.

Μόνο πέρυσι, σύμφωνα με το Bloomberg, έλαβε αμοιβή ύψους 477 εκατ. στερλινών, καθώς το macro hedge fund που ίδρυσε, με υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 22 δισ. δολαρίων, κατέγραψε σημαντική άνοδο σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.

Η εξέλιξη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον φορολογικού ανταγωνισμού. Χώρες από την Ευρώπη έως τη Μέση Ανατολή έχουν υιοθετήσει ειδικά φορολογικά κίνητρα, με στόχο να προσελκύσουν άτομα με πολύ υψηλή καθαρή περιουσία.

Μεταξύ των χωρών που έχουν προσελκύσει σημαντικό αριθμό εύπορων φορολογουμένων που εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνονται η Ιταλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ελβετία.

Το ελληνικό φορολογικό καθεστώς

Ένας από τους παράγοντες που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστική για ξένους επενδυτές υψηλής καθαρής περιουσίας είναι το ειδικό φορολογικό καθεστώς για νέους φορολογικούς κατοίκους.

Με βάση το συγκεκριμένο καθεστώς, προβλέπεται ετήσιος κατ’ αποκοπήν φόρος 100.000 ευρώ για εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ρύθμιση μπορεί να εφαρμοστεί για διάστημα έως και 15 ετών, ενώ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πραγματοποιήσει επένδυση στην Ελλάδα ύψους τουλάχιστον 500.000 ευρώ.

Το καθεστώς έχει σχεδιαστεί με στόχο την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων με υψηλά εισοδήματα και σημαντική επενδυτική δυνατότητα.

Η Rokos Capital Management

Η Rokos Capital Management (RCM) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή macro hedge funds. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερα από 370 άτομα και διατηρεί παρουσία στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Άμπου Ντάμπι και τη Σιγκαπούρη.

Ο Chris Rokos είναι ιδρυτής και επικεφαλής επενδύσεων (CIO) της RCM. Υπό την καθοδήγησή του, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν σημαντικό διαχειριστή κεφαλαίων, με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 20 δισ. δολαρίων.

Η επενδυτική δραστηριότητα της RCM καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αγορών και στρατηγικών, μεταξύ άλλων τα επιτόκια, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τις μετοχές, τις πιστωτικές αγορές, τις αναδυόμενες αγορές, τα εμπορεύματα και τα τιτλοποιημένα προϊόντα.

Ποιος είναι ο Chris Rokos

Ο Chris Rokos, γεννημένος στις 21 Σεπτεμβρίου 1970, είναι Βρετανός επιχειρηματίας και διαχειριστής hedge funds. Πριν από την ίδρυση της Rokos Capital Management, υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της Brevan Howard Asset Management και είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της εταιρείας κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας της.

Διαθέτει περισσότερες από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις μακροοικονομικές επενδυτικές στρατηγικές, καθώς και στη δημιουργία και ανάπτυξη επενδυτικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα με την επενδυτική του δραστηριότητα, συμμετέχει στην Market Participants Group της Τράπεζας της Αγγλίας, παρέχοντας απόψεις και τεχνογνωσία για ζητήματα που επηρεάζουν τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.

Είναι επίσης στρατηγικός υποστηρικτής του Chatham House, ενώ συμμετέχει στην Advisory Committee on Financial Markets (IACFM), συμβουλευτική επιτροπή της Federal Reserve Bank of New York, η οποία παρέχει αναλύσεις και απόψεις για ζητήματα χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και δημόσιας πολιτικής.

Ο Rokos είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι Foundation Fellow του Pembroke College της Οξφόρδης και Fellow Benefactor του Queens' College του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Το Forbes εκτίμησε το 2026 την προσωπική του περιουσία σε περίπου 2,3 δισ. λίρες.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 21:25
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