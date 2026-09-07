Βουτσινάς (ΚΕΕΕ): Θετικό μήνυμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα, στον πρωθυπουργό, κείμενο θέσεων και τεχνικό φάκελο με νομική βάση, προτεινόμενη διατύπωση, δημοσιονομική στάθμιση και δείκτες παρακολούθησης σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γιάννη Βουτσινά.

Όπως τονίζει, συμπεριλαμβάνονται 5 έτοιμες διατάξεις και 7 άξονες μέτρων, τα περισσότερα εκ των οποίων έλαβαν θετική απάντηση: οι αποσβέσεις εξοπλισμού από τα δέκα στα έξι χρόνια, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η αποκλιμάκωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων, η μείωση των τεκμηρίων, η επιβράβευση της συνέπειας και η ενίσχυση ρευστότητας και πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι εθνική υποδομή. Για το λόγο αυτό δε ζητήσαμε χαλάρωση της φορολογικής συμμόρφωσης, ούτε μία οικονομική πολιτική που στόχο έχει την πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά την ανάπτυξη και την αξιοποίηση ευκαιριών. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζουμε τα κοινωνικά μέτρα υποστήριξης των αδυνάμων νοικοκυριών. Υποστηρίζουμε και καλωσορίζουμε κάθε μέτρο που απαντά στο μέγιστο εθνικό ζήτημα του δημογραφικού.

Επιδιώκουμε τη συνέχιση του γόνιμου διαλόγου, προς όφελος των επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας συνολικά. Βάσει του ρόλου μας ως θεσμοθετημένου συμβούλου της πολιτείας, τονίζουμε ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη της χώρας και όποιο μέρισμα προκύπτει πρέπει να επιστρέφει στην ελεύθερη οικονομία.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε για την ελληνική επιχειρηματικότητα, ιδίως την πολύ μικρή, τη μικρή και μεσαία επιχείρηση, και κυριότερα για όσους επιχειρούν στα νησιά και την ελληνική περιφέρεια. Η κανονικότητα δεν είναι προορισμός. Και ο ορίζοντας δεν είναι προορισμός. Είναι κατεύθυνση και αφετηρία και το αναγνωρίζουμε δημόσια, γιατί η αναγνώριση είναι προϋπόθεση σοβαρής κριτικής».