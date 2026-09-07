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Περσικός Κόλπος: Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, άνοδος πετρελαίου και σενάρια για τα 120 δολάρια
Ναυτιλία
19:05 - 07 Σεπ 2026

Περσικός Κόλπος: Επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια, άνοδος πετρελαίου και σενάρια για τα 120 δολάρια

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εναντίον δεξαμενόπλοιων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών ενέργειας. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι επιθέσεις συνοδεύτηκαν από άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενώ οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης. Η εικόνα, ωστόσο, απαιτεί σαφή διάκριση ανάμεσα στις εξελίξεις που έχουν ήδη καταγραφεί, στις ανακοινώσεις των εμπλεκόμενων πλευρών και στα σενάρια που διατυπώνουν οι αναλυτές.

Το βασικό γεγονός είναι ότι η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν επεκτάθηκε εκ νέου σε επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων, αυξάνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές μεταφορές. Η άνοδος του πετρελαίου αποτελεί επίσης καταγεγραμμένη αντίδραση της αγοράς. Από τα διαθέσιμα στοιχεία, όμως, δεν προκύπτει ότι έχει σημειωθεί γενικευμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ή ότι έχουν ανασταλεί συνολικά οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Goldman Sachs προειδοποίησε ότι το αργό θα μπορούσε να φτάσει τα 120 δολάρια το βαρέλι εάν ενταθούν οι επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για υπό όρους σενάριο κινδύνου και όχι για διαπιστωμένη εξέλιξη ή βεβαιότητα ως προς την πορεία των τιμών. Η εκτίμηση αποτυπώνει το ενδεχόμενο μιας σοβαρότερης διαταραχής στην προσφορά και στις θαλάσσιες μεταφορές, εφόσον η σύγκρουση επεκταθεί.

Παράλληλα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι μια συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ βρίσκεται λίγες ημέρες μακριά. Η ανακοίνωση αποτελεί γεγονός, όχι όμως και η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Δεν έχουν παρουσιαστεί, με βάση το διαθέσιμο υλικό, οριστικοί όροι, μηχανισμός εφαρμογής ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης. Συνεπώς, η πιθανότητα διπλωματικής διευθέτησης πρέπει να αντιμετωπίζεται ως προοπτική και όχι ως ήδη εξασφαλισμένη αποκλιμάκωση.

Αντίστοιχη προσοχή απαιτείται και στην περίπτωση του Κατάρ. Κενά δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG κατευθύνονται εκ νέου προς τον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το Bloomberg. Η κίνηση αυτή μπορεί να αποτελεί ένδειξη προετοιμασίας για επανέναρξη εξαγωγών, αλλά δεν επιβεβαιώνει από μόνη της ότι οι φορτώσεις έχουν αποκατασταθεί ή ότι η παραγωγή και οι εξαγωγές έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς. Η πραγματική εικόνα θα εξαρτηθεί από τις επόμενες φορτώσεις, τις αναχωρήσεις έμφορτων πλοίων και τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.

Για τη ναυτιλία, η αύξηση του γεωπολιτικού κινδύνου είναι ήδη ορατή, αλλά οι επιπτώσεις της στους ναύλους και στο κόστος μεταφοράς δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες χωρίς πρόσθετα στοιχεία. Πιθανές αυξήσεις στα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου, αλλαγές δρομολογίων, καθυστερήσεις και περιορισμός της διαθέσιμης χωρητικότητας αποτελούν εύλογα ενδεχόμενα σε περίπτωση συνέχισης των επιθέσεων. Δεν τεκμηριώνεται, ωστόσο, από το συγκεκριμένο υλικό ότι έχουν ήδη σημειωθεί γενικευμένες αυξήσεις ναύλων ή μαζικές εκτροπές πλοίων.

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι διεθνείς μετοχές εμφάνισαν διακυμάνσεις και οι αποδόσεις των ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, καθώς η αύξηση του πετρελαίου επανέφερε ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Οι αμερικανικές αγορές μετοχών και ομολόγων παρέμειναν κλειστές λόγω της Labor Day, γεγονός που περιορίζει την αποτύπωση της αντίδρασης στις ΗΠΑ.

Η ουσία είναι ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων και η άνοδος του πετρελαίου αποτελούν τις καταγεγραμμένες εξελίξεις. Η τιμή των 120 δολαρίων, η ολοκλήρωση συμφωνίας Ιράν–Ομάν και η πλήρης επανέναρξη των εξαγωγών LNG του Κατάρ παραμένουν, αντιθέτως, σενάρια ή προοπτικές που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

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