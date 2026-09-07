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Ταμείο Παρακαταθηκών &amp; Δανείων: Επιστρέφει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα
Επιχειρήσεις
19:59 - 07 Σεπ 2026

Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων: Επιστρέφει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Reporter.gr Newsroom
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 Με ιδιαίτερη επιτυχία, το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων επιστρέφει, φέτος, δυναμικά, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε μια συμβολική χρονιά, κατά την οποία συμπληρώνονται εκατό χρόνια λειτουργίας του θεσμού της Διεθνούς Έκθεσης.

Με αυτοτελή παρουσία στο θεματικό Περίπτερο 13, αφιερωμένο στην οικονομία, όπου φιλοξενήθηκε και η Ιαπωνία, ως τιμώμενη χώρα, η Διοίκηση του Τ.Π.&Δ. εγκαινίασε τον εκθεσιακό χώρο του Φορέα (Stand 01), το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30.

Στο μήνυμα που εκπέμπει η παρουσία του Τ.Π.&Δ. στην 90η ΔΕΘ, αναφέρθηκε στην ομιλία της η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, κα Σταματίνα Παπαδόγγονα: «Το Ταμείο επιστρέφει στη ΔΕΘ. Επιστρέφει σε έναν θεσμό που αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς για την οικονομική, παραγωγική και αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Και επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια απουσίας, όχι απλώς για να παρουσιάσει το έργο του.

Επιστρέφει για να δηλώσει την παρουσία του, να δηλώσει με σαφήνεια ότι είναι εδώ, παρόν, σύγχρονο και έτοιμο να διαδραματίσει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο στο μέλλον. Με λίγα λόγια να σηματοδοτήσει μια νέα πορεία.

Η παρουσία μας στη ΔΕΘ έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: είναι μια επιλογή εξωστρέφειας, θεσμικού διαλόγου και αναπτυξιακής προοπτικής. Είμαστε εδώ, για να παρουσιάσουμε το έργο και τις δυνατότητες του Τ.Π.&Δανείων στους πολίτες, στους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, στους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς. Κυρίως, όμως, είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τον διάλογο, να ακούσουμε τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να ανοίξουμε έναν νέο κύκλο συνεργασίας».

Στην προοπτική για τον Οργανισμό εστίασε, στην δική του ομιλία, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ., κος Παναγιώτης Καούρας: «Διαφυλάσσοντας όσα κατέστησαν το Ταμείο θεσμό εμπιστοσύνης, στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε έναν ακόμη πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό δημόσιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Και μπορούμε να επιχειρούμε αυτή τη μετάβαση από θέση ισχύος. Το μαρτυρούν, άλλωστε, τα οικονομικά μας μεγέθη, τα οποία αποτυπώνουν την οικονομική ευρωστία και τη σταθερότητα ενός οργανισμού που μπορεί να σχεδιάζει με ασφάλεια, υπηρετώντας τη δημόσια πίστη, την ασφάλεια των συναλλαγών και τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου συμφέροντος. Ανοίγεται, λοιπόν, μπροστά μας ευρύ πεδίο δράσης.».

Την επομένη των εγκαινίων, πραγματοποιήθηκαν στο Περίπτερο σύντομες θεματικές παρουσιάσεις από εξειδικευμένα στελέχη του Φορέα, για τρία από τα πιο σημαντικά αντικείμενα εργασιών του: τον θεσμό της παρακαταθήκης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις σύγχρονες υπηρεσίες escrow accounts.

Το Περίπτερο του Τ.Π.&Δ. τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της πολιτικής ηγεσίας τόσο του του εποπτεύοντος Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όσο και του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες του εκθεσιακού Περιπτέρου του Ταμείου θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δράσεις, την αποστολή του και τη διαχρονική συμβολή του Ταμείου στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

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