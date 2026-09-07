Ευρωαγορές: «Βαρίδι» ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν – Κέρδη για ενέργεια και τεχνολογία

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας 7/9 τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις από τον πόλεμο ΗΠΑ–Ιράν και στις πιθανές επιπτώσεις της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή στις τιμές της ενέργειας και ευρύτερα στις διεθνείς αγορές.

Το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη παρέμεινε επιφυλακτικό, παρά την ανοδική εικόνα που παρουσίασαν νωρίτερα αρκετές αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού. Η ευρωπαϊκή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε χωρίς τον «οδηγό» της Wall Street, καθώς τα αμερικανικά χρηματιστήρια παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα λόγω της αργίας για την Labor Day.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 649,90 μονάδες, με την εικόνα μεταξύ των επιμέρους αγορών και κλάδων να παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχώρησε κατά 0,25% στις 25.981,79 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,33% στις 8.306,15 μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών δεικτών. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έκλεισε με οριακές απώλειες 0,08% στις 10.822,13 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε άνοδο 0,25% στις 52.229,57 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 στη Μαδρίτη υποχώρησε κατά 0,14% στις 20.021,80 μονάδες.

Στο επίκεντρο το πετρέλαιο

Η ενεργειακή αγορά βρέθηκε για ακόμη μία συνεδρίαση στο επίκεντρο, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και το κόστος της ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά μετά τις πληροφορίες για νέα αμερικανικά πλήγματα σε τρία ιρανικά δεξαμενόπλοια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το Ιράν επιχείρησε να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Brent ενισχυόταν κατά 1,45%, στα 97,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωνε άνοδο 1,65%, στα 92,99 δολάρια.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έδωσε ώθηση στις ενεργειακές μετοχές. Ο κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 1,29%, ενώ θετική ήταν και η εικόνα της τεχνολογίας, με κέρδη περίπου 1,1%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές του κλάδου υγείας υποχώρησαν κατά 0,94%, ενώ οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σημείωσαν απώλειες 0,91%.

Ανησυχία για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν

Στην επιφυλακτικότητα των επενδυτών συνέβαλαν και οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο οποίος εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο άμεσης επίτευξης συμφωνίας με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία και η Ουάσιγκτον ενδέχεται να επιδιώξει την εξουδετέρωση των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν χωρίς να έχει προηγηθεί διπλωματική διευθέτηση.

Η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν αποτελεί βασική προτεραιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ οι μέχρι τώρα προσπάθειες για διπλωματική λύση δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία.

Jaguar Land Rover: Περικοπές 4.000 θέσεων

Σε εταιρικό επίπεδο, στο επίκεντρο βρέθηκε η Jaguar Land Rover, η οποία ανακοίνωσε σχέδιο περικοπής περίπου 4.000 θέσεων εργασίας μέσα στην επόμενη διετία. Ο αριθμός αντιστοιχεί περίπου στο 10% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού του ομίλου.

Η αυτοκινητοβιομηχανία επιδιώκει να εξοικονομήσει περίπου 1,7 δισ. στερλίνες, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες χαμηλότερου κόστους, τις επιπτώσεις προηγούμενης κυβερνοεπίθεσης, αλλά και τις συνέπειες των αμερικανικών δασμών.

Γερμανία: Πολιτική πίεση και νέα υποχώρηση της βιομηχανίας

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, μετά τη νίκη του ακροδεξιού AfD σε περιφερειακές εκλογές.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg, Χόλγκερ Σμίντινγκ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα σημαντικό πολιτικό πλήγμα για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι δεν αναμένεται να οδηγήσει άμεσα σε ανατροπή των σχεδίων της κυβέρνησης για δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και για αυξημένες δαπάνες σε άμυνα και υποδομές.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία επιβεβαίωσαν τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζει η γερμανική βιομηχανία. Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,1% τον Ιούλιο σε μηνιαία βάση, έναντι πρόβλεψης για αύξηση 0,1%, ενώ τα στοιχεία για τον Ιούνιο αναθεωρήθηκαν καθοδικά.

Πρόκειται για την τέταρτη μηνιαία πτώση της βιομηχανικής παραγωγής από την αρχή του έτους. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η υποχώρηση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου η παραγωγή μειώθηκε κατά 9,2%, μετά τις διαδοχικές διακοπές της παραγωγικής δραστηριότητας.