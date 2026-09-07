Συνέχεια στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Καναδά: Ο Τραμπ απειλεί με μπλόκο στις πωλήσεις αεροσκαφών Bombardier

Νέα κλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Καναδά προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας να αποκλείσει από την αμερικανική αγορά τα αεροσκάφη της καναδικής αεροναυπηγικής εταιρείας Bombardier.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι στο εξής δεν θα επιτρέπεται στην Bombardier να πραγματοποιεί πωλήσεις αεροσκαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν η εταιρεία μεταφέρει την παραγωγική της δραστηριότητα στην αμερικανική επικράτεια.

«Όχι άλλες πωλήσεις Bombardier στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα προϊόντα της δεν είναι αρκετά καλά», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια κάλεσε την καναδική εταιρεία να μεταφέρει την παραγωγή της στις ΗΠΑ, εφόσον επιθυμεί να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στην αμερικανική αγορά.

«Αν θέλουν την αγορά μας, πρέπει να κατασκευάζουν εδώ και να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν την Αμερική σαν κουμπαρά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Μέχρι στιγμής, η Bombardier δεν είχε προχωρήσει σε άμεσο σχολιασμό των δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα για τοποθέτηση.

Στο επίκεντρο ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Καναδά

Η νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντασης στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Οτάβας, με τις δύο χώρες να έχουν εμπλακεί σε έναν ευρύτερο εμπορικό πόλεμο.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος στοχοποιεί την Bombardier.

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακαλούν την πιστοποίηση των επιχειρηματικών αεροσκαφών Bombardier Global Express, ενώ παράλληλα είχε απειλήσει με την επιβολή δασμών ύψους 50% σε όλα τα αεροσκάφη που κατασκευάζονται στον Καναδά.

Η αμερικανική απειλή συνδεόταν τότε με την πιστοποίηση αεροσκαφών της αμερικανικής ανταγωνίστριας εταιρείας Gulfstream από τις καναδικές ρυθμιστικές αρχές.

Ο Τραμπ είχε θέσει ουσιαστικά ως προϋπόθεση για την αποφυγή των δασμών την πιστοποίηση συγκεκριμένων αεροσκαφών της Gulfstream από τον Καναδά.

Τελικά δεν εφαρμόστηκαν οι απειλές του Ιανουαρίου

Οι δύο κινήσεις που είχε προαναγγείλει τότε ο Αμερικανός πρόεδρος —η ανάκληση της πιστοποίησης των Bombardier Global Express και η επιβολή δασμών 50% στα καναδικής κατασκευής αεροσκάφη— τελικά δεν υλοποιήθηκαν.

Ωστόσο, τον επόμενο μήνα, ο Καναδάς προχώρησε στην πιστοποίηση αρκετών αεροσκαφών της Gulfstream.

Η νέα τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει έτσι στο προσκήνιο τη διαμάχη γύρω από την αεροναυπηγική βιομηχανία και την πρόσβαση των καναδικών κατασκευαστών στην αμερικανική αγορά, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες.

Η Bombardier, με έδρα τον Καναδά, αποτελεί σημαντικό κατασκευαστή επιχειρηματικών αεροσκαφών, ενώ η αμερικανική αγορά έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο. Η απαίτηση του Τραμπ για παραγωγή εντός των ΗΠΑ εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τον περιορισμό των εμπορικών ελλειμμάτων.