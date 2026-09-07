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Ταχιάος για Κυψέλη: Δεν προκύπτει κίνδυνος για τα κτίρια – Υπό όρους επανεκκίνηση της Γραμμής 4
Ειδήσεις
20:35 - 07 Σεπ 2026

Ταχιάος για Κυψέλη: Δεν προκύπτει κίνδυνος για τα κτίρια – Υπό όρους επανεκκίνηση της Γραμμής 4

Reporter.gr Newsroom
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Καθησυχαστικός ως προς την ασφάλεια των κτιρίων στην Κυψέλη εμφανίστηκε στη Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, υπογραμμίζοντας ότι, με βάση τα μέχρι τώρα ευρήματα των μακροσκοπικών ελέγχων, δεν προκύπτει κίνδυνος που να επιβάλλει την εκκένωση κάποιου κτιρίου, ενώ οι βλάβες που έχουν καταγραφεί εκτιμάται ότι μπορούν να αποκατασταθούν.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό θα προχωρήσει μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι η διέλευση του μετροπόντικα μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια. Παράλληλα, όπως ανέφερε, θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η αποκατάσταση των ζημιών που έχουν εντοπιστεί στα κτίρια της περιοχής.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των ανεξάρτητων βουλευτών Νάσου Ηλιόπουλου και Ελένης Καραγεωργοπούλου, ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των κατοίκων και η πλήρης τεκμηρίωση της κατάστασης των κτιρίων.

«Θα γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν, χωρίς να επιβαρυνθούν οι κάτοικοι και θα υπάρξει πλήρης επιβεβαίωση ασφαλείας των κτιρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους, οι κ. Ηλιόπουλος και Καραγεωργοπούλου ζήτησαν την άμεση καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και την πλήρη διασφάλιση της προστασίας των κατοίκων πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση των εργασιών της Γραμμής 4.

Οι τρεις προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση

Ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με κατοίκους της περιοχής, παρουσία και του αναδόχου του έργου, σημειώνοντας ότι συμφωνήθηκε πως οι εργασίες δεν θα επαναρχίσουν χωρίς προηγουμένως να υπάρξει ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η επανεκκίνηση.

Όπως εξήγησε, έχουν τεθεί τρεις βασικές προϋποθέσεις: πρώτον, να επιβεβαιωθεί ότι η επανεκκίνηση είναι απολύτως ασφαλής, δεύτερον, να αποκατασταθούν πλήρως οι βλάβες με δαπάνη του αναδόχου, όπως προβλέπει η σύμβαση, και τρίτον, να υπάρξει αντικειμενική και τεκμηριωμένη καταγραφή της κατάστασης των κτιρίων.

Για τον τελευταίο σκοπό, όπως ανέφερε, προβλέπεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με χρηματοδότηση από την Ελληνικό Μετρό, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη για τις βλάβες που έχουν καταγραφεί.

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κίνδυνος για κάποιο κτίριο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός στην ανησυχία των κατοίκων, τονίζοντας ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δείχνουν ότι κάποιο κτίριο βρίσκεται σε κατάσταση που να απαιτεί την εγκατάλειψή του.

Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για την αρχική εικόνα που έχει προκύψει από τους μακροσκοπικούς ελέγχους, ενώ παράλληλα η διαδικασία διερεύνησης συνεχίζεται με πιο αναλυτικές καταγραφές και τεχνικές εκθέσεις.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι δεν έχει υπάρξει περιορισμός της διερεύνησης μόνο στους μακροσκοπικούς ελέγχους και ότι οι πραγματογνώμονες προχωρούν σε περαιτέρω τεχνική αξιολόγηση, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα για την κατάσταση των κτιρίων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν μπορεί σε αυτή τη φάση να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να απαιτηθούν παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης σε ορισμένα κτίρια. Όπως είπε, το ζήτημα αυτό θα κριθεί από τα αποτελέσματα των πραγματογνωμοσυνών του ΤΕΕ.

«Δεν θα μείνουν εκτεθειμένοι οι κάτοικοι»

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στην επικοινωνία που είχε με κατοίκους της περιοχής τον Αύγουστο, υποστηρίζοντας ότι τους είχε διαβεβαιώσει πως δεν πρόκειται να προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία επανεκκίνησης πριν υπάρξει επαρκής βεβαιότητα για την ασφάλεια των κτιρίων.

Όπως ανέφερε, η τεχνική τεκμηρίωση απαιτεί πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση και δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε έναν μακροσκοπικό έλεγχο.

«Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μείνουν εκτεθειμένοι οι άνθρωποι της Κυψέλης», τόνισε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η εμφάνιση ρωγμών σε κατοικίες είναι εύλογο να προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι η τελική αξιολόγηση της κατάστασης των κτιρίων θα προκύψει από τις πραγματογνωμοσύνες, ενώ επανέλαβε ότι η αποκατάσταση των ζημιών δεν θα επιβαρύνει τους κατοίκους.

Ταχιάος: Πιθανές αστοχίες, αλλά θα αντιμετωπιστούν

Κλείνοντας, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η Ελληνικό Μετρό έχει, κατά την εκτίμησή του, ανταποκριθεί στο έργο της, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο να έχουν σημειωθεί αστοχίες ή να προέκυψαν απρόβλεπτες τεχνικές συνθήκες που συνέβαλαν στην εμφάνιση των προβλημάτων.

«Το πρόβλημα είναι εδώ, θα το αντιμετωπίσουμε και δεν θα αφήσουμε κανέναν εκτεθειμένο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση των τεχνικών ζητημάτων και η διασφάλιση των κατοίκων.

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