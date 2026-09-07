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Μακρόν στην Κομισιόν: «Μπλόκο» στα social για παιδιά κάτω των 15 ετών σε όλη την ΕΕ
Ειδήσεις
23:35 - 07 Σεπ 2026

Μακρόν στην Κομισιόν: «Μπλόκο» στα social για παιδιά κάτω των 15 ετών σε όλη την ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Την υιοθέτηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών ζητά ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ημερομηνία 29 Αυγούστου, ο Γάλλος πρόεδρος ζητά την κατάρτιση ενός «ευρωπαϊκού κειμένου», με στόχο, όπως αναφέρει, την «προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης».

Η πρωτοβουλία του Μακρόν έρχεται μετά την απόφαση του γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου τον Αύγουστο να μην εγκρίνει τη σχετική γαλλική νομοθετική ρύθμιση. Ο Γάλλος πρόεδρος δηλώνει ότι επιδιώκει να υπάρξει λύση μέσα στο φθινόπωρο, μέσω ενός αναθεωρημένου νομοθετικού κειμένου, το οποίο θα πρέπει να είναι συμβατό τόσο με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με το γαλλικό Σύνταγμα.

Πιέσεις για κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση

Ο Μακρόν υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο και ζητά την εναρμόνιση των σχετικών κανόνων μεταξύ των κρατών-μελών.

«Καθίσταται αναγκαίο σήμερα να προχωρήσουμε πιο πέρα και να εναρμονίσουμε με ένα νέο ευρωπαϊκό κείμενο» τη συγκεκριμένη πολιτική, αναφέρει στην επιστολή του.

Παράλληλα, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδράμει άμεσα στην επεξεργασία της γαλλικής πρότασης, σημειώνοντας ότι επιθυμεί να αξιοποιήσει εκ νέου την τεχνογνωσία και την κινητοποίηση των υπηρεσιών της Κομισιόν, σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα τους διαβιβαστεί το σχετικό κείμενο.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτηρίζει την κατάσταση επείγουσα και αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες έχει επιδιώξει να συγκροτήσει έναν συνασπισμό ευρωπαϊκών χωρών που τάσσονται υπέρ μιας «ψηφιακής πλειοψηφίας».

Ωστόσο, μεταξύ των χωρών που υποστηρίζουν αυστηρότερους κανόνες εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές, μεταξύ άλλων και ως προς την ηλικία κάτω από την οποία θα πρέπει να περιορίζεται η πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επίκεντρο η επαλήθευση ηλικίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Μακρόν στον μηχανισμό επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών.

Όπως υποστηρίζει, η διαδικασία θα πρέπει να στηρίζεται σε «ένα σύνολο ισχυρών εθνικών και ευρωπαϊκών λύσεων», οι οποίες παράλληλα θα πρέπει να είναι συμβατές με τους κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Η πρόταση αποσκοπεί, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, στη δημιουργία ενός αξιόπιστου τρόπου διαπίστωσης της ηλικίας των χρηστών, χωρίς να υπονομεύονται οι εγγυήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Ρύθμιση των εθιστικών λειτουργιών

Πέρα από το ηλικιακό όριο, ο Μακρόν ζητά το υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό πλαίσιο να αντιμετωπίζει και τον σχεδιασμό των ίδιων των ψηφιακών πλατφορμών.

Ειδικότερα, ζητά το ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο να επιτρέπει τη στοχευμένη και σαφή ρύθμιση λειτουργιών που ενδέχεται να ενισχύουν την εθιστική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, προτείνει την καθιέρωση προτύπων ασφαλείας από προεπιλογή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εφαρμογή χρονικών ορίων στη χρήση των πλατφορμών.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει αναγάγει την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο σε ζήτημα υψηλής πολιτικής προτεραιότητας και επιδιώκει, σύμφωνα με την επιστολή του, η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία να προχωρήσει τόσο σε γαλλικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στόχος του είναι, όπως αναφέρεται, να έχει τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση στη Γαλλία πριν από την ολοκλήρωση της προεδρικής του θητείας, την ερχόμενη άνοιξη.

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