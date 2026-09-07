Πιερρακάκης: Πλήρες το πακέτο της ΔΕΘ – Ανοιχτό παράθυρο νέων παρεμβάσεων αν δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος

Τη θέση ότι το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι πλήρες και ανταποκρίνεται στις σημερινές δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, διατύπωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετες παρεμβάσεις στο μέλλον, εφόσον προκύψουν νέες ανάγκες και δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «το συγκεκριμένο πακέτο είναι πλήρες και αφορά το σύνολο της κοινωνίας», σημειώνοντας ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ σχεδιάστηκαν με βάση τα συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια που είναι διαθέσιμα.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενός «Plan B», με τη μορφή νέων οικονομικών ενισχύσεων, ο υπουργός επισήμανε ότι το ύψος των μέτρων που ανακοινώθηκαν είναι ήδη μεγαλύτερο από εκείνο που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Όπως ανέφερε, κάθε πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που δημιουργείται επιστρέφει με οργανωμένο τρόπο στην κοινωνία. Παράλληλα, προς το τέλος της συνέντευξης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων μέτρων, εφόσον στο μέλλον προκύψει συγκεκριμένη ανάγκη.

«Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε πάνω από αυτό και έχουμε υψηλή ανταποκρισιμότητα», ανέφερε, παραπέμποντας στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, έχει ανταποκριθεί η κυβέρνηση σε έκτακτες συνθήκες.

«Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά»

Στο ζήτημα της ακρίβειας και των πιέσεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά αναφέρθηκε επίσης ο υπουργός, σημειώνοντας ότι τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους της αγοράς.

«Ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επαφής με τους φορείς της αγοράς κατά τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων.

Ερωτηθείς σχετικά με τον στόχο για μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα στις ενεργειακές αγορές, παρέπεμψε για την εξειδίκευση των σχετικών μέτρων στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Ο ίδιος, ωστόσο, έδωσε έμφαση στην ανάγκη επενδύσεων σε υποδομές, σημειώνοντας ότι «σίγουρα η επένδυση είναι καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη».

Όπως εξήγησε, οι επενδύσεις στις υποδομές μπορούν να αποτελέσουν πιο ουσιαστική και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των προβλημάτων, σε αντίθεση με παρεμβάσεις που περιορίζονται σε βραχυπρόθεσμη οικονομική στήριξη.

Στην ερώτηση εάν το πακέτο της ΔΕΘ είναι επαρκές για να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από την ακρίβεια, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί κάθε φορά να προχωρά ένα βήμα περισσότερο, ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες.

«Κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι, με βάση τα διαθέσιμα περιθώρια, να στηρίζεται η κοινωνία.

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Γιατί το επίδομα Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους θα ξεκινήσει το 2027

Στα δημοσιονομικά περιθώρια απέδωσε ο υπουργός και την απόφαση το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους να μην καταβληθεί από φέτος.

Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν μπορεί να ξεκινήσει το 2026, καθώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο απαιτούμενος δημοσιονομικός χώρος.

Το επίδομα έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027.

Κληθείς να σχολιάσει εάν το γεγονός ότι η καταβολή του τοποθετείται χρονικά μετά τις εκλογές θα μπορούσε να θεωρηθεί προεκλογική υπόσχεση, ο κ. Πιερρακάκης απέρριψε τη συγκεκριμένη προσέγγιση.

«Ο κόσμος ξέρει να εκτιμά τη σοβαρότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί θα εφαρμοστούν.

«Ο κουμπαράς» για τη νέα γενιά

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για τη δημιουργία «κουμπαρά» για τη νέα γενιά, ο υπουργός εξήγησε ότι σκοπός της είναι να δημιουργηθούν κίνητρα για αποταμίευση και επένδυση.

Ενέταξε, παράλληλα, τη συγκεκριμένη παρέμβαση στο συνολικότερο πακέτο οικονομικών μέτρων, επισημαίνοντας ότι κάθε μέτρο έχει συγκεκριμένο ρόλο.

«Δεν είναι το κάθε μέτρο για να τα κάνει όλα, συνθέτουν ένα παζλ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Εκλογές: «Οι πολίτες εκτιμούν τη σταθερότητα»

Ο κ. Πιερρακάκης τάχθηκε υπέρ της επιλογής να διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές την άνοιξη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας και των σταθερών εκλογικών κύκλων.

Όπως ανέφερε, όταν μια κυβέρνηση επιλέγει να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες, οι πολίτες μπορεί να θεωρήσουν ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος πίσω από την απόφαση αυτή.

Αντίθετα, σύμφωνα με τον υπουργό, το εκλογικό σώμα εκτιμά τη σταθερότητα και την τήρηση ενός προβλέψιμου πολιτικού κύκλου.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιολογηθεί πρωτίστως από την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

«Θα κριθούμε από το πόσο καλά θα ανταποκριθούμε στα προβλήματα των πολιτών», ανέφερε.