Νέες απειλές Ερντογάν: Δεν θα μείνουμε άπραγοι απέναντι σε εχθρικές ενέργειες

Νέο μήνυμα με αιχμές για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται, όπως είπε, να παραμείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι η στάση αυτοσυγκράτησης της Άγκυρας δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία ή ως περιθώριο για «ψεύτικες ελπίδες».

«Θέλω να το δηλώσω ξεκάθαρα και κατηγορηματικά: η ήρεμη συμπεριφορά μας δεν πρέπει να παρασύρει κανέναν σε ψεύτικες ελπίδες. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να υπογραμμίσει ότι η Τουρκία δεν στρέφεται εναντίον κάποιας θρησκευτικής ή κοινωνικής ομάδας. Όπως ανέφερε, η Άγκυρα «δεν είναι ενάντια σε καμία πίστη ή κοινωνία», αλλά αντιτίθεται, σύμφωνα με τον ίδιο, «σε κάθε μορφή σφετερισμού, όποιος κι αν τον διαπράττει».

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκία δεν διατηρεί εχθρικές διαθέσεις απέναντι σε κανέναν, ενώ συνέδεσε τις δηλώσεις του με την ενίσχυση της χώρας του και την πορεία που, όπως είπε, έχει χαράξει.

«Δεν τρέφουμε κατηγορηματικά καμία εχθρότητα προς κανέναν. Όσοι ενοχλούνται από την ενίσχυση της χώρας μας δεν μπορούν να μας αποτρέψουν από την πορεία μας. Κανείς δεν έχει τη δύναμη να αλλάξει την πορεία της ιστορίας», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε αναφορά στους «αδελφούς και τις αδελφές» της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι η χώρα του «θα ενωθεί ξανά» μαζί τους.

Παράλληλα, έστειλε ένα ακόμη μήνυμα, δηλώνοντας ότι «όσοι είναι φίλοι της Τουρκίας θα κερδίσουν και όσοι είναι εχθροί θα χάσουν».