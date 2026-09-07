ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
BAT Hellas: Στηρίζει τη νέα εκστρατεία για την προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18:23 - 07 Σεπ 2026

BAT Hellas: Στηρίζει τη νέα εκστρατεία για την προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, η BAT Hellas παρουσίασε  το τρίτο κύμα της εκστρατείας ενημέρωσης για την προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης,  οποίο εστιάζει τόσο στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, όσο και στην πρόληψη και την εκπαίδευση. Κατά την παρουσίαση των νέων πρωτοβουλιών, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας Πολιτείας και επιχειρήσεων για την επίτευξη του κοινού στόχου της αποτροπής της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, χαιρετίζοντας τη συμβολή της BAT Hellas προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο δράσεων που παρουσίασε η εταιρεία στην ΔΕΘ εστιάζει:

  • στην υλοποίηση της νέας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Υγείας, με κεντρικό μήνυμα «Καπνός και Νικοτίνη κάτω των 18; Με την καμία!», με την ευγενική στήριξη της BATHellas
  • στην έναρξη νέου εκπαιδευτικού προγράμματος σχολικής πρόληψης σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό SciCo.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς ανά την Ελλάδα - και συνεπώς τη νέα γενιά μαθητών - μέσα από τη γνώση, την κατανόηση των κινδύνων και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστική πρόληψη και μακροχρόνια αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στη μεθοδολογία «Train the Trainer» και ξεκινά με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό και σύγχρονα παιδαγωγικά εργαλεία, το πρόγραμμα στοχεύει να ενδυναμώσει τους νέους με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να λαμβάνουν πιο υπεύθυνες αποφάσεις για την υγεία τους.

Ο Υπουργού Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ την εταιρεία BAT, διότι με υπεύθυνο τρόπο έχει βοηθήσει τους στόχους του Υπουργείου Υγείας Ελλάδος να απαγορευτεί πλήρως η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους. Αυτός είναι ένας εθνικός, μεγάλος στόχος και είναι σημαντικό ότι μια τόσο μεγάλη καπνοβιομηχανία όχι απλώς υποστηρίζει, αλλά προσφέρει βοήθεια, δαπανά χρήματα, κόπο, ώστε να γίνει αυτός ο στόχος πραγματικότητα.»

Παράλληλα, η Κατερίνα Σιπητάνου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΒΑΤ Hellas, ανέφερε: «Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη BAT και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου μας. Για τον λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε συστηματικά με την Πολιτεία και επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που προωθούν την ενημέρωση, την πρόληψη και την εκπαίδευση, με στόχο να δημιουργήσουμε μία νέα υπεύθυνη κουλτούρα στη νέα γενιά. Αυτή είναι μια δέσμευση που συνδέεται άμεσα με τον σκοπό μας να δημιουργήσουμε ένα Καλύτερο Αύριο, χωρίς τον καπνό του τσιγάρου.»

Η STEMDirector της ΜΚΟ SciCo, Πανδώρα Σιφνιώτη, δήλωσε: «Το πρόγραμμα βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές πρόληψης καλλιεργώντας δεξιότητες ζωής και ενισχύοντας την κριτική σκέψη των εφήβων. Παράλληλα, μέσω της μεθοδολογίας «TraintheTrainer», καταρτίζει εκπαιδευτικούς ως πολλαπλασιαστές γνώσης και θετικά πρότυπα μέσα στη σχολική κοινότητα.»

Οι δύο νέες πρωτοβουλίες, είναι μέρος της στρατηγικής που υλοποιεί η BATστην Ελλάδα για την προστασία των ανηλίκων και εντάσσονται στο πλαίσιο της διεθνούς πλατφόρμας εταιρικών δράσεων της BAT «Let's Go Smokeless», μέσω της οποίας η εταιρεία αναπτύσσει πρωτοβουλίες ενημέρωσης, πρόληψης και συνεργασίας με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς, υπηρετώντας το όραμά της για ένα Καλύτερο Αύριο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρέβεζα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών υπόθεση παραμέλησης και υποσιτισμού τριών ανηλίκων
Ειδήσεις

Πρέβεζα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών υπόθεση παραμέλησης και υποσιτισμού τριών ανηλίκων

Κυψέλη: Οι καταθέσεις των ανηλίκων – Τι είπαν για το νεκρό βρέφος
Ειδήσεις

Κυψέλη: Οι καταθέσεις των ανηλίκων – Τι είπαν για το νεκρό βρέφος

Σέρρες: Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για διαρρήξεις και κλοπές
Ειδήσεις

Σέρρες: Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για διαρρήξεις και κλοπές

Ιστορική απόφαση στη Γαλλία: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών
Magazino

Ιστορική απόφαση στη Γαλλία: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/09/2026 - 18:41

Νέες απειλές Ερντογάν: Δεν θα μείνουμε άπραγοι απέναντι σε εχθρικές ενέργειες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/09/2026 - 18:37

«Το Κυβερνείο Αναβιώνει»: Η πορεία αποκατάστασης για το ιστορικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

Πολιτική
07/09/2026 - 18:29

Γεωργιάδης για μήνυση ΣΥΡΙΖΑ: Αντί για συγγνώμη για τη Novartis, ζητά και τα ρέστα

Ειδήσεις
07/09/2026 - 18:29

Κρεμλίνο: Δεν αποκλείεται η επανέναρξη των συνομιλιών με Ουκρανία και ΗΠΑ

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/09/2026 - 18:23

BAT Hellas: Στηρίζει τη νέα εκστρατεία για την προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
07/09/2026 - 18:22

Στρατηγική Συνεργασία της Τειρεσίας και του Όμιλου EPSILONNET

Οικονομία
07/09/2026 - 18:18

Στουρνάρας: Η οικονομική μας ζωή έχει μεταφερθεί στην οθόνη και πρέπει να εκπαιδευτούμε αναλόγως

Magazino
07/09/2026 - 18:13

Ο Γιώργος Χαδούλης ζωγραφίζει την ανεμελιά

Αυτοδιοίκηση
07/09/2026 - 18:07

Δήμος Καλλιθέας: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί

Ειδήσεις
07/09/2026 - 18:06

Κίνα: Κεφαλαιακή ενίσχυση 54 δισ. δολαρίων σε τράπεζες και ασφαλιστικές

Ειδήσεις
07/09/2026 - 18:05

Σερβία: Ο Βούτσιτς οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς

Ναυτιλία
07/09/2026 - 18:04

ΕΛΙΜΕ: Συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ για την τεχνολογική αναβάθμιση των λιμένων

Πολιτική
07/09/2026 - 17:53

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απεντάσσει κρίσιμες δράσεις του «Ελλάδα 2.0» για ανέργους, ευάλωτους πολίτες και τη ΔΥΠΑ

Σχόλια Αγοράς
07/09/2026 - 17:45

Χρηματιστήριο: Οριακό 3 στα 3 με νέο ρεκόρ 11 ετών για τις τράπεζες

Ειδήσεις
07/09/2026 - 17:41

Γροιλανδία: Η ΕΕ ενισχύει την παρουσία της στην Αρκτική με επενδυτικό πακέτο ύψους 200 εκατ. ευρώ

Ακίνητα
07/09/2026 - 17:38

Trade Estates: «Πράσινο φως» για την εξαγορά του 50% του Sofia South Ring Mall έναντι €49,35 εκατ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/09/2026 - 17:33

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/09/2026 - 17:24

Οικογένεια Χριστοδούλου: Ανακοίνωση για τα προϊόντα της εταιρείας που ανακλήθηκαν από τον ΕΦΕΤ

Πολιτική
07/09/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να συγκρατήσει τις τιμές;

Πολιτική
07/09/2026 - 17:15

ΕΛ.Α.Σ: Παράθεση έργων χωρίς σχέδιο οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για μεταφορές και υποδομές

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/09/2026 - 17:09

ΣΕΒΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν τον θετικό τους ρυθμό – Ενισχυμένη εικόνα στους περισσότερους κλάδους

Ειδήσεις
07/09/2026 - 16:56

«Τείχος» απέναντι στη Ρωσία: Η Φινλανδία ολοκλήρωσε τον φράχτη των 200 χλμ.

Πολιτική
07/09/2026 - 16:52

«Γαλάζια» πυρά κατά Σαμαρά: Το γινάτι και οι αιχμές για την αποστασία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/09/2026 - 16:46

HELLENiQ ENERGY: Η στρατηγική σημασία του VARDAX στη ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
07/09/2026 - 16:38

ΑΑΔΕ - Τελωνειακές απλουστεύσεις: Σε εφαρμογή ο Κεντρικός Τελωνισμός στην εξαγωγή για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/09/2026 - 16:37

Eurojackpot: Συμμετοχή στις κληρώσεις και μέσω διαδικτύου – Κατάθεση δελτίων κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 16:29

Celestyal: Παρουσιάζει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά

Ναυτιλία
07/09/2026 - 16:27

Στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο

Ειδήσεις
07/09/2026 - 16:17

Οι πρώτες καταθέσεις στη δίκη των Τεμπών – Την Τρίτη (8/9) η συνέχεια

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 16:14

Κόλλιας: Θετικό πρόσημο για τεκμήρια, τέλος επιτηδεύματος και αντιμετώπιση στεγαστικού - δημογραφικού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ