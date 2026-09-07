BAT Hellas: Στηρίζει τη νέα εκστρατεία για την προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης

Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο δράσεων που παρουσίασε η εταιρεία στην ΔΕΘ εστιάζει:

στην υλοποίηση της νέας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Υγείας, με κεντρικό μήνυμα «Καπνός και Νικοτίνη κάτω των 18; Με την καμία!», με την ευγενική στήριξη της BAT Hellas

στην έναρξη νέου εκπαιδευτικού προγράμματος σχολικής πρόληψης σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό SciCo.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς ανά την Ελλάδα - και συνεπώς τη νέα γενιά μαθητών - μέσα από τη γνώση, την κατανόηση των κινδύνων και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ουσιαστική πρόληψη και μακροχρόνια αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στη μεθοδολογία «Train the Trainer» και ξεκινά με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό και σύγχρονα παιδαγωγικά εργαλεία, το πρόγραμμα στοχεύει να ενδυναμώσει τους νέους με γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να λαμβάνουν πιο υπεύθυνες αποφάσεις για την υγεία τους.

Ο Υπουργού Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Θέλω να συγχαρώ την εταιρεία BAT, διότι με υπεύθυνο τρόπο έχει βοηθήσει τους στόχους του Υπουργείου Υγείας Ελλάδος να απαγορευτεί πλήρως η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους. Αυτός είναι ένας εθνικός, μεγάλος στόχος και είναι σημαντικό ότι μια τόσο μεγάλη καπνοβιομηχανία όχι απλώς υποστηρίζει, αλλά προσφέρει βοήθεια, δαπανά χρήματα, κόπο, ώστε να γίνει αυτός ο στόχος πραγματικότητα.»

Παράλληλα, η Κατερίνα Σιπητάνου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΒΑΤ Hellas, ανέφερε: «Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη BAT και προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου μας. Για τον λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε συστηματικά με την Πολιτεία και επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που προωθούν την ενημέρωση, την πρόληψη και την εκπαίδευση, με στόχο να δημιουργήσουμε μία νέα υπεύθυνη κουλτούρα στη νέα γενιά. Αυτή είναι μια δέσμευση που συνδέεται άμεσα με τον σκοπό μας να δημιουργήσουμε ένα Καλύτερο Αύριο, χωρίς τον καπνό του τσιγάρου.»

Η STEMDirector της ΜΚΟ SciCo, Πανδώρα Σιφνιώτη, δήλωσε: «Το πρόγραμμα βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές πρόληψης καλλιεργώντας δεξιότητες ζωής και ενισχύοντας την κριτική σκέψη των εφήβων. Παράλληλα, μέσω της μεθοδολογίας «TraintheTrainer», καταρτίζει εκπαιδευτικούς ως πολλαπλασιαστές γνώσης και θετικά πρότυπα μέσα στη σχολική κοινότητα.»

Οι δύο νέες πρωτοβουλίες, είναι μέρος της στρατηγικής που υλοποιεί η BATστην Ελλάδα για την προστασία των ανηλίκων και εντάσσονται στο πλαίσιο της διεθνούς πλατφόρμας εταιρικών δράσεων της BAT «Let's Go Smokeless», μέσω της οποίας η εταιρεία αναπτύσσει πρωτοβουλίες ενημέρωσης, πρόληψης και συνεργασίας με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς, υπηρετώντας το όραμά της για ένα Καλύτερο Αύριο.