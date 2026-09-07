Γερμανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Βερολίνο κατά της AfD μια μέρα μετά την εκλογική της νίκη

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ στο Βερολίνο, μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου, διαμαρτυρόμενοι για την άνοδο της ακροδεξιάς και ζητώντας να ανακοπεί η δυναμική της AfD, μία ημέρα μετά την εκλογική επικράτηση του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα πλέον συμβολικά σημεία της γερμανικής πρωτεύουσας, καθώς η Πύλη του Βρανδεμβούργου αποτελεί διαχρονικά σύμβολο της γερμανικής επανένωσης.

Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της κινητοποίησης διέφεραν. Περίπου μία ώρα μετά την έναρξή της, στις 19.00, η αστυνομία του Βερολίνου υπολόγιζε τους συμμετέχοντες σε 5.000, ενώ η Campact, μία από τις οργανώσεις που συνδιοργάνωσαν την κινητοποίηση, έκανε λόγο για περίπου 14.000 διαδηλωτές.

Διαδηλώσεις και πριν από τις εκλογές του 2025

Η σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον από εκείνο των αρχών του 2025, όταν, λίγο πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές, η συζήτηση για πιθανή συνεργασία μεταξύ της συντηρητικής δεξιάς και της ακροδεξιάς είχε προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις στο Βερολίνο.

Τότε, τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι είχαν κατέβει στους δρόμους της γερμανικής πρωτεύουσας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η μικρότερη συμμετοχή στη σημερινή συγκέντρωση προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα μεταξύ των διαδηλωτών.

Η Μαρί-Τερέζ Χάτεντορφ, μία από τις συμμετέχουσες, εξέφρασε την απογοήτευσή της για τον αριθμό των συγκεντρωμένων, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνει την έκταση της ανησυχίας που υπάρχει στην κοινωνία.

«Δεν είναι ένδειξη ότι οι άνθρωποι ξεσηκώνονται, είναι έτοιμοι να δράσουν και γνωρίζουν ότι το ρολόι δείχνει ήδη 12 παρά 5», σχολίασε.

«Φοβάμαι ότι σε πέντε χρόνια δεν θα μπορώ να διαδηλώνω»

Η 36χρονη ακτιβίστρια της Αριστεράς, καθηγήτρια και εκπαιδεύτρια μη βίαιης επικοινωνίας, δήλωσε ότι συμμετείχε στη διαδήλωση προκειμένου να ασκήσει, όπως είπε, «το δικαίωμά της να διαδηλώνει».

Παράλληλα, εξέφρασε φόβους για το μέλλον, λέγοντας ότι ανησυχεί πως σε πέντε χρόνια μπορεί να μην είναι πλέον σε θέση να ασκεί αυτό το δικαίωμα.

«Φοβάμαι πραγματικά ότι, σε πέντε χρόνια, δεν θα μπορώ να το κάνω πλέον αυτό», ανέφερε.

Η ίδια εξέφρασε επίσης ανησυχία για το κατά πόσο θα μπορεί να συνεχίσει να ζει στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι ορισμένα πρόσωπα από το περιβάλλον της έχουν ήδη αποφασίσει να εγκαταλείψουν τη χώρα, επειδή, όπως είπε, «δεν αισθάνονταν ασφάλεια εδώ».

Ανησυχία για τη δημοκρατία και τις αλλαγές

Μία άλλη διαδηλώτρια, η 68χρονη Έλεν, περιέγραψε ένα σύνθετο κλίμα ανησυχίας μεταξύ των Γερμανών ψηφοφόρων.

Όπως εκτίμησε, αρκετοί πολίτες φοβούνται ότι «η δημοκρατία μας θα καταρρεύσει», την ίδια στιγμή όμως ανησυχούν και για τις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν, καθώς και για πιθανούς «περιορισμούς», «την πίεση», «τον καταναγκασμό» και «τις υποχρεώσεις».

Κατά την ίδια, οι διαφορετικές αυτές ανησυχίες αποτυπώθηκαν στο αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Μεταξύ των ζητημάτων που, όπως ανέφερε, προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία στους πολίτες βρίσκονται η μετανάστευση και η εκπαίδευση.

Η κινητοποίηση στο Βερολίνο πραγματοποιήθηκε, επομένως, σε ένα κλίμα έντονου πολιτικού προβληματισμού γύρω από την εκλογική άνοδο της AfD και τον αντίκτυπό της στον δημόσιο διάλογο και την πολιτική ζωή της Γερμανίας.