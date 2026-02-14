«Ενωτικός» Ρούμπιο από Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου: ΗΠΑ και ΕΕ πρέπει να είναι μαζί
11:29 - 14 Φεβ 2026

«Ενωτικός» Ρούμπιο από Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου: ΗΠΑ και ΕΕ πρέπει να είναι μαζί

Reporter.gr Newsroom
Την ανάγκη αναζωογόνησης και όχι αποδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, μιλώντας στη Munich Security Conference.

Όπως τόνισε, η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει καμία απομάκρυνση από την ευρωπαϊκή ήπειρο, αλλά αντιθέτως επιθυμεί την ανανέωση της ιστορικής συνεργασίας που αποτελεί, όπως είπε, θεμέλιο του δυτικού κόσμου. «Η Αμερική ήταν και θα παραμείνει παιδί της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές «ανήκουν μαζί» και οφείλουν να πορευθούν από κοινού.

Ο Ρούμπιο επισήμανε ότι μια ισχυρή και σταθερή Ευρώπη αποτελεί βασικό άξονα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Σε μια περίοδο όπου διατυπώνονται ανησυχίες για πιθανή χαλάρωση των διατλαντικών δεσμών, ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν αντανακλά τις προθέσεις των ΗΠΑ. Αντίθετα, η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση μιας πιο ισορροπημένης και αποτελεσματικής διεθνούς στρατηγικής.

Ουκρανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επαφών

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι παραμένει ασαφές εάν η Μόσχα είναι έτοιμη να κινηθεί προς μια ουσιαστική ειρηνευτική διαδικασία. Όπως είπε, εντός της εβδομάδας αναμένονται νέες επαφές, ενδεχομένως με διαφορετική σύνθεση αξιωματούχων.

Σχέσεις με Κίνα: Διαχείριση μακροπρόθεσμων προκλήσεων

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στις σχέσεις με το Πεκίνο, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ θεωρούν καθήκον τους τη συνεχή διαχείριση της σχέσης με την Κίνα, ακόμη και όταν τα συμφέροντα των δύο χωρών αποκλίνουν. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν βαθιές και διαρκείς προκλήσεις που θα εξακολουθήσουν να δημιουργούν εντάσεις, υπογράμμισε όμως ότι η σταθερή διαχείριση αυτής της σχέσης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της διεθνούς ισορροπίας.

