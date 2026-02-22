ΗΠΑ: Οι εμπορικές συμφωνίες με τους εταίρους μας «θα συνεχίσουν να ισχύουν»
20:53 - 22 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε σήμερα (22/2) ότι εκτιμά πως οι εμπορικές συμφωνίες που έχουν συνάψει οι ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και άλλες χώρες θα παραμείνουν σε ισχύ, παρά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ακύρωσε τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Συζητάμε ενεργά (σ.σ. με τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ). Θέλουμε να κατανοήσουν ότι αυτές οι συμφωνίες θα είναι καλές συμφωνίες. Υπολογίζουμε να τις τηρήσουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι και οι εταίροι μας θα τις τηρήσουν» είπε ο Γκριρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Στη συνέχεια, μιλώντας στο ABC, διευκρίνισε ότι η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ δεν αποσκοπεί «να αντιπαρατεθούν στο θέμα των εμπορικών συναλλαγών».

«Το θέμα είναι να διαφυλάξουμε τη σταθερότητα, να διασφαλίσουμε ότι θα τηρήσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας και θα αγοράσουν αμερικανικά προϊόντα, αγροτικά, (αεροσκάφη) Boeing και άλλα και να διασφαλίσουμε ότι θα μας στείλουν τις σπάνιες γαίες που χρειαζόμαστε», εξήγησε. «Αν υπάρχουν περαιτέρω σημεία συμφωνίας, θα τα βρούμε», διαβεβαίωσε.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε την Παρασκευή να ακυρώσει μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ, επικαλούμενος τον νόμο του 1977, γνωστό ως IEEPA, ο οποίος επιτρέπει στην εκτελεστική εξουσία να παρεμβαίνει στην οικονομία χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου, εφόσον διαπιστώνεται «έκτακτη οικονομική ανάγκη». Ωστόσο, η πλειοψηφία των δικαστών έκρινε ότι για την επιβολή δασμών απαιτείται το «πράσινο φως» του Κογκρέσου.

Αμέσως μετά, ο Τραμπ υπέγραψε νέο διάταγμα με το οποίο επιβάλλεται παγκόσμιος δασμός 10% –τον οποίο το Σάββατο αύξησε στο 15%– με ισχύ από τις 24 Φεβρουαρίου και διάρκεια 150 ημερών, προβλέποντας ορισμένες εξαιρέσεις.

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι, με το πέρασμα του χρόνου, το Κογκρέσο μεταβίβασε τεράστιες εξουσίες στον πρόεδρο σε ό,τι αφορά τους δασμούς» υποστήριξε ο Γκριρ, αναγνωρίζοντας πάντως ότι τα άλλα εργαλεία που διαθέτει ο Λευκός Οίκος δεν προσφέρουν «την ίδια ευελιξία» με τον νόμο IEEPA.

Σημειώνεται πως η Κομισιόν σε σχετική της δήλωση κάλεσε νωρίτερα τις ΗΠΑ να σεβαστούν τις συμφωνίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «οι συμφωνίες είναι συμφωνίες» και άρα θα πρέπει να τηρηθούν.

