Κύπρος: Δυσαρέσκεια για τη στάση των Βρετανών – Ευχαριστίες στην Αθήνα για την παροχή βοήθειας

Έντονο προβληματισμό και σαφή δυσαρέσκεια εκφράζει η κυπριακή κυβέρνηση προς το Ηνωμένο Βασίλειο, με αφορμή την απουσία ρητής και έγκαιρης διαβεβαίωσης ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο δεν θα αξιοποιηθούν για σκοπούς πέραν του ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ενώ ευχαρίστησε θερμά την Ελλάδα για την παροχή βοήθειας με δύο φρεγάτες και F-16.

Μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι, στο παρόν πλαίσιο, «δεν αποκλείεται τίποτα», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα με την οποία η Λευκωσία αντιμετωπίζει το ζήτημα.

Όπως εξήγησε, παρότι στο χθεσινό του διάγγελμα ο Βρετανός πρωθυπουργός παρείχε διαβεβαιώσεις, δεν υπήρξε ξεκάθαρη αναφορά ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο «σε καμία περίπτωση» δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλον σκοπό πέραν του ανθρωπιστικού. Αυτό, όπως ανέφερε, αποτελεί σημείο που η κυπριακή πλευρά «βλέπει με δυσαρέσκεια».

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι υπήρξε σήμερα διευκρινιστική τοποθέτηση από τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ωστόσο επανέλαβε πως η ενημέρωση που είχε μέχρι πρότινος η Λευκωσία, μέσα από διαδοχικές επαφές σε διάφορα επίπεδα, έκανε λόγο αποκλειστικά για ανθρωπιστικό ρόλο των βάσεων.

«Αυτή είναι η διαχρονική και επίσημη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η χώρα επιδιώκει να προβάλλεται ως ανθρωπιστικός κόμβος στην περιοχή. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι επί δεκαετίες η Κύπρος έχει αποδείξει στην πράξη τον ρόλο αυτό, μέσα από τη στάση και τις πρωτοβουλίες της.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθούν άμεσα τα αναγκαία διαβήματα και επαφές, τόσο για να εκφραστεί η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας για τον τρόπο επικοινωνίας του ζητήματος, όσο και για την έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης των Κυπρίων πολιτών που διαμένουν πλησίον των βάσεων στο Ακρωτήρι.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν τα σχετικά μηνύματα θα μεταφερθούν στο Λονδίνο, ξεκαθάρισε ότι αυτό θα γίνει άμεσα και σε ανώτερο επίπεδο, τονίζοντας ότι οι θέσεις της κυπριακής πλευράς είναι σαφείς και θα διατυπωθούν με τον πλέον επίσημο τρόπο.

Το ευχαριστώ της Κυπριακής πλευράς για την παροχή βοήθειας από την Ελλάδα

Στον αντίποδα, με δημόσια ανάρτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την ελληνική κυβέρνηση για την άμεση ανταπόκριση και την αποστολή ναυτικών και αεροπορικών μέσων στην Κύπρο, έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, συμφωνήθηκε η αποστολή δύο φρεγατών του Πολεμικό Ναυτικό στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη φρεγάτα «Κίμων» καθώς και για ακόμη μία φρεγάτα, εξοπλισμένη με το σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροχημάτων «Κένταυρος».

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης της αποτρεπτικής παρουσίας και της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας, αποφασίστηκε και η αποστολή ζεύγους μαχητικών αεροσκαφών F-16 Fighting Falcon της Ελληνική Πολεμική Αεροπορία στην Κύπρο.

Ευχαριστούμε την Ελληνική Κυβέρνηση για την ανταπόκρισή της σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε σήμερα ο @PresidentCYP @Christodulides με τον Έλληνα Πρωθυπουργό @kmitsotakis.



Στο πλαίσιο των αυξημένων προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται λόγω των εξελίξεων στην… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Η παροχή βοήθειας και η επίσκεψη Δένδια

Στην αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» και «Ψαρά» προχωρά η Ελλάδα, ύστερα από απόφαση του ΚΥΣΕΑ όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/3) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αποστολή ζεύγους μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνάς της απέναντι στις υφιστάμενες απειλές.

Όπως γνωστοποίησε ο υπουργός, για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρος, ο ίδιος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα μεταβούν την Τρίτη (3/3) στη Λευκωσία.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.