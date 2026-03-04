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Γερμανία - Ισραήλ: Συμφωνία 6 δισ. ευρώ για εκτοξευτές πολλαπλών πυραύλων και χιλιάδες βλήματα
Ειδήσεις
13:34 - 04 Μαρ 2026

Γερμανία - Ισραήλ: Συμφωνία 6 δισ. ευρώ για εκτοξευτές πολλαπλών πυραύλων και χιλιάδες βλήματα

Reporter.gr Newsroom
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Η Γερμανία προχωρά σε σημαντική ενίσχυση της συνεργασίας άμυνας με το Ισραήλ, μέσω συμφωνίας προμηθειών ύψους έως και 6 δισ. ευρώ (περίπου 7 δισ. δολάρια), η οποία περιλαμβάνει έως και 500 εκτοξευτές πολλαπλών πυραύλων και χιλιάδες πυραύλους. Το πακέτο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της υποστήριξης δυνάμεων του ΝΑΤΟ και αναμένεται να εγκριθεί από τους γερμανικούς νομοθέτες εντός του έτους.

Το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας διαπραγματεύεται με την ισραηλινή εταιρεία Elbit Systems Ltd., τον γαλλο-γερμανικό κατασκευαστή KNDS NV και τη γερμανική Diehl GmbH για την προμήθεια 250 εκτοξευτών MARS 3 για τον γερμανικό στρατό, με δυνατότητα παραγγελίας επιπλέον 250 μονάδων για άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υπό τους ίδιους όρους. Η συμφωνία περιλαμβάνει πλήρη μεταφορά τεχνολογίας και παραγωγής από το Ισραήλ στη Γερμανία για το σύστημα EuroPULS, με συναρμολόγηση στη γερμανική επικράτεια και συνδυασμό τεχνολογίας και εξαρτημάτων από την KNDS και τη Diehl.

Η κίνηση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει πολιτικές εντάσεις στο κυβερνητικό συνασπισμό του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνεται μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν.

Η συμφωνία με το Ισραήλ έρχεται μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του αντιβαλλιστικού συστήματος Arrow 3 στη Γερμανία το 2023, κατά την κυβέρνηση του πρώην καγκελάριου Όλαφ Σολτς, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που μια άλλη χώρα αποκτά ανεξάρτητη πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή. Το σύστημα επιτρέπει στην Πολεμική Αεροπορία της Γερμανίας να ανιχνεύει και να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους εκτός της ατμόσφαιρας.

Το Βερολίνο σκοπεύει επίσης να ολοκληρώσει συμφωνίες για πυρομαχικά για τους νέους εκτοξευτές, ξεκινώντας με ρουκέτες 150 χιλιομέτρων αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται έως το 2030. Σε επόμενη φάση, η Γερμανία προγραμματίζει την προμήθεια χιλιάδων επιπλέον πυραύλων ετησίως.

Οι κύριοι προμηθευτές των ρουκετών αναμένεται να είναι η Diehl και ο ευρωπαϊκός όμιλος MBDA, ενώ ενδέχεται να εμπλακούν και οι εταιρείες Saab AB (Σουηδία) και Kongsberg Gruppen ASA (Νορβηγία). Η συμφωνία αναδεικνύει τη στρατηγική πρόθεση της Γερμανίας να ενισχύσει τόσο τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεών της όσο και τους αμυντικούς δεσμούς με το Ισραήλ.

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