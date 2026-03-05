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Ο Ιρανικός Στρατός αρνείται ότι στόχευσε την Τουρκία
Ειδήσεις
09:12 - 05 Μαρ 2026

Ο Ιρανικός Στρατός αρνείται ότι στόχευσε την Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Ο στρατός του Ιράν αρνήθηκε ότι εκτόξευσε πύραυλο σε τουρκικό έδαφος και δήλωσε ότι «σέβεται την κυριαρχία της γειτονικής και φίλης χώρας Τουρκίας», ανέφερε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας.

Την Τετάρτη, ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό στην ανατολική Μεσόγειο κατέρριψε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ο οποίος, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, κατευθυνόταν προς τη νότια Τουρκία, αφού πέρασε από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και η Τουρκία μοιράζονται μια στρατιωτική βάση που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι το Ιράν στοχεύει μόνο αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις και εγκαταστάσεις στην περιοχή «που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση επιθετικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν», σύμφωνα με το IRIB, τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν.

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