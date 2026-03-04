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Bάση που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα ήταν ο στόχος ιρανικού πυραύλου στην Τουρκία
Ειδήσεις
18:59 - 04 Μαρ 2026

Bάση που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα ήταν ο στόχος ιρανικού πυραύλου στην Τουρκία

Reporter.gr Newsroom
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Οι ΗΠΑ κατέρριψαν έναν ιρανικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς μια σημαντική τουρκική στρατιωτική βάση που φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και έναν περιφερειακό αξιωματούχο.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε νωρίτερα ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τον πύραυλο καθώς κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο. Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου καταδίκασε τη στοχοποίηση της Τουρκίας, μέλους της στρατιωτικής συμμαχίας.

Η βάση, με την ονομασία Ιντσιρλίκ, βρίσκεται στα νότια της χώρας κοντά στη Μεσόγειο. Η βάση αποτελεί εδώ και καιρό κόμβο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Ένα αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στην ανατολική Μεσόγειο κατέρριψε τον πύραυλο, δήλωσαν επίσης Αμερικανοί αξιωματούχοι. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σε προηγούμενη δήλωσή του ανέφερε ότι πυρομαχικά αεράμυνας έπεσαν στην κοντινή επαρχία Χατάι στη νότια Τουρκία.

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 19:49
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