Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Τραμπ για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με σκοπό να τον ενημερώσει σχετικά με τις εξελισσόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν.

Σύμφωνα πηγές από το Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος επέστησε την προσοχή του Αμερικανού προέδρου στις εξελίξεις στον Λίβανο στις οποίες η Γαλλία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Όπως έγινε γνωστό χθες (4/3), ο Μακρόν επικοινώνησε και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ.

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