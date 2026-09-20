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Γαλλία: Οι τιμές των καυσίμων στα ύψη και η επιστροφή των «κίτρινων γιλέκων»
Ειδήσεις
14:48 - 20 Σεπ 2026

Γαλλία: Οι τιμές των καυσίμων στα ύψη και η επιστροφή των «κίτρινων γιλέκων»

Reporter.gr Newsroom
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Νέο κύμα πιέσεων προκαλεί στους Ευρωπαίους καταναλωτές η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, με τις υψηλές τιμές των καυσίμων να επηρεάζουν πλέον άμεσα τις καθημερινές μετακινήσεις, τις αγορές και το συνολικό κόστος διαβίωσης.

Στη Γαλλία η κατάσταση είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς οι τιμές του ντίζελ έχουν καταγράψει νέα ιστορικά υψηλά. Σε ορισμένα πρατήρια η τιμή έχει φτάσει έως και τα 2,41 ευρώ το λίτρο, ενώ η μέση τιμή διαμορφώνεται πλέον πάνω από τα 2,39 ευρώ.

Η νέα άνοδος στις τιμές της αντλίας επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», που έκανε την εμφάνισή του το 2018, με βασική αφορμή, μεταξύ άλλων, την αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Κινητοποιήσεις μέσω διαδικτύου

Το Σάββατο καταγράφηκε συμβολική κινητοποίηση σε πρατήριο καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, ενώ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διακινούνται καλέσματα για συγκεντρώσεις κάθε Σάββατο στις 14:00 και για πανεθνική κινητοποίηση στις 17 Οκτωβρίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Le Monde, το συγκεκριμένο κάλεσμα δεν έχει μέχρι στιγμής λάβει επίσημη στήριξη από αναγνωρισμένες οργανώσεις που συνδέονται με το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων».

Παράλληλα, μέρος της διαδικτυακής καμπάνιας φαίνεται να στηρίζεται σε αφίσες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και σε λογαριασμούς αμφίβολης προέλευσης.

Η δυσαρέσκεια για το αυξημένο κόστος ζωής, πάντως, παραμένει υπαρκτή, καθώς οι τιμές των καυσίμων εξακολουθούν να κινούνται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Περιορίζουν τις μετακινήσεις οι οδηγοί

Η άνοδος στις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης έχει ήδη επηρεάσει τις καθημερινές συνήθειες των Γάλλων.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η ERTNEWS και μεταδόθηκαν από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, περίπου έξι στους δέκα οδηγούς δηλώνουν ότι αναγκάζονται να ακυρώσουν προγραμματισμένες μετακινήσεις, καθώς το κόστος των καυσίμων καθιστά δυσκολότερη την κάλυψη των σχετικών εξόδων.

Την ίδια στιγμή, περίπου τρεις στους δέκα πολίτες εκφράζουν ανησυχία για τη δυνατότητά τους να μετακινούνται αλλά και να καλύπτουν βασικές ανάγκες.

Η αύξηση των καυσίμων δεν περιορίζεται, όμως, στο κόστος μετακίνησης. Η άνοδος των μεταφορικών δαπανών μετακυλίεται σταδιακά στις τιμές των προϊόντων και, μεταξύ άλλων, στα ράφια των σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά.

Παράταση των μέτρων στήριξης

Μπροστά στις αυξανόμενες πιέσεις, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς να παρατείνουν έως το τέλος του έτους τα στοχευμένα μέτρα στήριξης για τους κλάδους που έχουν πληγεί περισσότερο από την άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζουν να επηρεάζουν την ενεργειακή αγορά, σύμφωνα με το Reuters.

Οι παρεμβάσεις στην Ευρώπη

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Στη Γερμανία έχει ανακοινωθεί προσωρινή μείωση της φορολογίας στη βενζίνη και το ντίζελ κατά 17 λεπτά το λίτρο, από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος του 2026. Το μέτρο έχει συνολικό κόστος περίπου 2,5 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει μείωση του ενεργειακού φόρου και αντίστοιχη προσαρμογή του ΦΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Στην Ισπανία έχει παρουσιαστεί πακέτο στήριξης ύψους 5 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών των καυσίμων έως και κατά 30 λεπτά το λίτρο, καθώς και ειδική ενίσχυση για τους κλάδους που πλήττονται περισσότερο.

Στην Πορτογαλία προβλέπεται επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο ντίζελ για κρίσιμους κλάδους, όπως οι μεταφορές, η γεωργία, η αλιεία και οι δημόσιες συγκοινωνίες.

Η Πολωνία έχει επίσης εφαρμόσει στο παρελθόν προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, από το 23% στο 8%, σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις για τον περιορισμό των τιμών.

Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, η άνοδος του ενεργειακού κόστους εξακολουθεί να ασκεί σημαντικές πιέσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες, επηρεάζοντας το κόστος των μετακινήσεων, των προϊόντων και συνολικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

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