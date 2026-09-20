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Βουλιαγμένη: Νεκρός 82χρονος μετά από καβγά για ξαπλώστρα – Στο Αστυνομικό Τμήμα 76χρονος και 21χρονη
Ειδήσεις
15:19 - 20 Σεπ 2026

Βουλιαγμένη: Νεκρός 82χρονος μετά από καβγά για ξαπλώστρα – Στο Αστυνομικό Τμήμα 76χρονος και 21χρονη

Reporter.gr Newsroom
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Τραγική κατάληξη είχε το επεισόδιο που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην πλαζ της Βουλιαγμένης, όταν ξέσπασε καβγάς μεταξύ λουόμενων με αφορμή μια ξαπλώστρα, με έναν 82χρονο να χάνει τελικά τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν από τις 10 το πρωί, στην παραλία «Ακτή Βουλιαγμένης», ένας 76χρονος και μια 21χρονη φέρονται να είχαν έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για τη χρήση μιας ξαπλώστρας.

Η λογομαχία φέρεται στη συνέχεια να κλιμακώθηκε και οι εμπλεκόμενοι να ήρθαν στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 82χρονος φέρεται να κατέρρευσε. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο και ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατος του 82χρονου συνδέεται άμεσα με τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ή εάν προήλθε από παθολογικά αίτια. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Ο 76χρονος και η 21χρονη έχουν προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου εξετάζονται στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού.

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