Κοντογεώργης: Έρχεται μεγάλη επιδότηση θέρμανσης – «Μείζονες παρεμβάσεις» τον χειμώνα

Νέα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους διαβίωσης προανήγγειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, προαναγγέλλοντας «μείζονες παρεμβάσεις με σαφέστατο δημοσιονομικό αντίκτυπο» ενόψει του χειμώνα.

Μιλώντας στο Meganews, ο κ. Κοντογεώργης αναφέρθηκε στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, στα μέτρα που θα ενεργοποιηθούν από τον Νοέμβριο, στην περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και στις κυβερνητικές θέσεις για τα επιδόματα ανεργίας και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

«Θέλουμε να κρατήσουμε ζεστή την κοινωνία»

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε την ακρίβεια ένα οριζόντιο πρόβλημα που αφορά σχεδόν το σύνολο της χώρας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι επιπτώσεις διαφέρουν ανάλογα με τα οικονομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Όπως είπε, μεγαλύτερες πιέσεις αντιμετωπίζουν οι απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και εκείνες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από μία συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προανήγγειλε σημαντική ενίσχυση για το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία, όπως ανέφερε, θα αφορά «ευρείες κατηγορίες» πολιτών.

«Θέλουμε να κρατήσουμε ζεστή την κοινωνία ενόψει του χειμώνα», δήλωσε, συνδέοντας τη δυνατότητα για νέες παρεμβάσεις με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό που έχει προηγηθεί.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη το ζήτημα του κόστους διαβίωσης να βρεθεί ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα τους επόμενους μήνες, ώστε να διαμορφωθούν οι απαραίτητες ευελιξίες για τη στήριξη των οικονομιών και των κοινωνιών.

Τα μέτρα που ενεργοποιούνται από τον Νοέμβριο

Ο κ. Κοντογεώργης υπενθύμισε ότι στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να εφαρμοστούν ήδη ανακοινωμένες παρεμβάσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η στήριξη για τα μισθώματα υγειονομικών και εκπαιδευτικών, η επιστροφή ενοικίου, καθώς και η ενίσχυση των 400 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

«Θα είμαστε συνεπείς σε αυτά που έχουμε πει, παρά τη δυσμενή συγκυρία», ανέφερε.

Παράλληλα, απέκλεισε αλλαγές στα επιδόματα ανεργίας, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση ούτε σκέψη», ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει θέμα αύξησης των ορίων ηλικίας στο συνταξιοδοτικό».

Όπως ανέφερε, κυβερνητική προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση των εισοδημάτων των συνταξιούχων, αλλά και η στήριξη της αγοράς εργασίας, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Στο επίκεντρο η ελληνική περιφέρεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υφυπουργός στην περιφερειακή ανάπτυξη και στον στόχο, όπως είπε, το αναπτυξιακό μέρισμα να κατανέμεται δικαιότερα σε ολόκληρη τη χώρα κατά την επόμενη τετραετία.

Μίλησε για «διακριτό χαρτοφυλάκιο» που αφορά τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται πλέον η πρόσθετη επιβάρυνση που προκαλεί το αυξημένο κόστος μεταφορών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των περιοχών της χώρας, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται μακριά από τον εθνικό μέσο όρο ανάπτυξης.

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Η κριτική στο οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

Ο κ. Κοντογεώργης άσκησε παράλληλα κριτική στην κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, χαρακτηρίζοντάς την «πρόχειρη».

Υποστήριξε ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ των προτάσεων που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στις 2 Σεπτεμβρίου και του ενημερωτικού σημειώματος που ακολούθησε από την ΕΛΑΣ.

Αναφερόμενος στην πρόταση για «πατριωτική εισφορά», υποστήριξε ότι δεν προκύπτει σαφές δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αντιπαραβάλλοντας ως κυβερνητική επιλογή την προοδευτική φορολογική κλίμακα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα δουν σημαντικές φορολογικές μειώσεις, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η σταδιακή ελάφρυνση των φορολογικών βαρών χωρίς να διαταράσσεται η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στον φόρο ύψους 300 εκατ. ευρώ στα υπερκέρδη, ασκώντας κριτική σε προτάσεις της αντιπολίτευσης.

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«Οι Ρομπέν των Δασών της πλάκας θα πρέπει να επαναξιολογήσουν πώς θα φέρουν πραγματικό πλούτο και επενδύσεις στη χώρα», δήλωσε, αναφερόμενος σε προτάσεις όπως η «επέλαση στις θυρίδες» και ο «πατριωτικός φόρος».

Κοντογεώργης για ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Σε ερώτηση για τα οικονομικά προγράμματα του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, ο υφυπουργός έθεσε το ζήτημα της διάθεσης των 2,2 δισ. ευρώ και διερωτήθηκε γιατί, όπως είπε, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για το πού θα κατευθυνθούν.

Υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση κινείται σε μια λογική αύξησης των δαπανών πέρα από τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια.

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δήλωσε ότι, με εξαίρεση ορισμένα πρόσωπα που έχουν αποχωρήσει από το προσκήνιο, δεν βλέπει μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.

Για τις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ στις ανακοινώσεις Τσίπρα, υποστήριξε ότι δεν διακρίνει συνοχή στις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης και εξέφρασε αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία υλοποίησης των προτάσεών της.

Η αναφορά Μπελέρη και η υπόθεση Πλεύρη

Σχολιάζοντας δηλώσεις του ευρωβουλευτή της ΝΔ Φρέντη Μπελέρη, ο κ. Κοντογεώργης σημείωσε ότι ο ίδιος ανακάλεσε και δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω.

Τόνισε, πάντως, ότι «το μέτωπο κατά του φασισμού και του νεοναζισμού πρέπει να είναι κοινό και αδιαίρετο», παραπέμποντας στις πολιτικές και θεσμικές ενέργειες που είχαν γίνει στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Για τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, τέλος, ανέφερε ότι «ο ίδιος έδωσε εξηγήσεις» και ότι, κατά την εκτίμησή του, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα.