Ακρωτήρι Κύπρου: Ήχησαν πάλι οι σειρήνες - Κινητοποίηση των αρχών

Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκε και πάλι το πρωί της Παρσκευής το Ακρωτήρι της Κύπρου αφού λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες συναγερμού στην περιοχή, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Την ώρα μάλιστα που μεταδιδόταν ζωντανά ρεπορτάζ από το ERTNews, ο ανταποκριτής του καναλιού αναγκάστηκε να διακόψει τη σύνδεση εξαιτίας της ενεργοποίησης του συναγερμού.

Η εξέλιξη σημειώνεται ενώ ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, βρίσκεται σε συνάντηση με την επικεφαλής των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι και χθες είχαν ηχήσει δύο φορές οι σειρήνες στο Ακρωτήρι, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί τελικά κάποια άμεση απειλή, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί συνολικά τρεις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), εκ των οποίων η μία προκάλεσε περιορισμένες υλικές ζημιές σε εγκαταστάσεις της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στην περιοχή.