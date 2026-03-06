Τραμπ: Καμία συμφωνία με το Ιράν – Δεν με απασχολεί αν θα γίνει δημοκρατικό κράτος

«Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν υπάρξει παράδοση άνευ όρων», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Παρασκευή (6/3) στο Truth Social.

«Οι ΗΠΑ, οι σύμμαχοι και οι εταίροι θα εργαστούν για να πάρουν το Ιράν από το χείλος της καταστροφής και να ενισχύσουν την οικονομία του», συνέχισε ο Τραμπ στην ίδια ανάρτηση.

Στο τέλος του μηνύματός του έγραψε, μάλιστα, «το Ιράν θα έχει ένα σπουδαίο μέλλον. Κάντε το Ιράν μεγάλο ξανά (MIGA)!, χρησιμοποιώντας και πάλι την παραλλαγή του συνθήματος MAGA.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο με ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ! Μετά από αυτό, και την επιλογή ενός ΜΕΓΑΛΟΥ και ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ηγέτη (ή ηγετών), εμείς, μαζί με πολλούς από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ.

ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ.

«ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΙΡΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΞΑΝΑ (MIGA!)».

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Πρόεδρος DONALD J. TRUMP.

Εν τω μεταξύ, μιλώντας στο CNN, o Τραμπ δήλωσε ότι η ηγεσία του Ιράν «έχει αποδυναμωθεί πλήρως» και πως ο ίδιος αναζητά νέα ηγεσία φίλα προσκείμενη στις ΗΠΑ και το Ισραήλ· σημείωσε, ωστόσο, ότι θα μπορούσε να αποδεχτεί ακόμη κι έναν θρησκευτικό ηγέτη.

«Το Ιράν δεν είναι η ίδια χώρα που ήταν πριν από μία εβδομάδα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN και συμπλήρωσε: «Πριν από μία εβδομάδα ήταν ισχυροί και τώρα έχουν πράγματι αποδυναμωθεί».

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η επιλογή νέου ηγέτη θα είναι εύκολη, μια διαδικασία στην οποία έχει δηλώσει ότι θέλει να εμπλακεί, και συνέκρινε την κατάσταση με τη Βενεζουέλα, όπου οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο και τοποθέτησαν στην εξουσία την αναπληρώτριά του.

Διευκρίνισε, δε, ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί ακόμη και έναν θρησκευτικό ηγέτη στο Ιράν. «Ίσως ναι, εξαρτάται από το ποιο θα είναι το πρόσωπο. Δεν έχω πρόβλημα με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Συνεργάζομαι με πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες και είναι εξαιρετικοί», είπε.

Ερωτηθείς για το αν επιμένει στο ότι το Ιράν πρέπει να γίνει δημοκρατικό κράτος, απάντησε: «Όχι. Λέω ότι πρέπει να υπάρξει ένας ηγέτης που θα είναι δίκαιος και σωστός. Να κάνει εξαιρετική δουλειά. Να φέρεται καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι όλοι εταίροι μας».