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Τραμπ: Το καθεστώς της Αβάνας θα πέσει σύντομα - Θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία
Ειδήσεις
16:51 - 06 Μαρ 2026

Τραμπ: Το καθεστώς της Αβάνας θα πέσει σύντομα - Θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προέβλεψε ότι το καθεστώς στην Κούβα βρίσκεται κοντά σε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις και θα καταρρεύσει «σύντομα», κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε την Παρασκευή 6/3 στο CNN.

Στη συζήτηση για τις στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην κατάσταση στο νησί της Καραϊβικής, τονίζοντας: «Η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα. Παρεμπιπτόντως, είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε, αλλά η Κούβα θα πέσει κι αυτή. Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία».

Ανάθεση του χειρισμού στον Ρούμπιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι σκοπεύει να αναθέσει την υπόθεση στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για να διαχειριστεί τις εξελίξεις: «Θέλουν να κάνουν συμφωνία και έτσι θα βάλω τον Μάρκο να το αναλάβει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ επικεντρωμένοι σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη μετά από 50 χρόνια».

Παρακολούθηση της κατάστασης

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Κούβα εδώ και δεκαετίες και ότι η τρέχουσα κατάσταση συνδέεται με τη δική του πολιτική: «Το παρακολουθώ εδώ και 50 χρόνια και τώρα έπεσε στα χέρια μου εξαιτίας μου, έχει καταρρεύσει, αλλά σε κάθε περίπτωση έπεσε στα χέρια μου. Και τα πηγαίνουμε πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση Τραμπ υπογραμμίζει την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να παίξει καθοριστικό ρόλο και στις πολιτικές εξελίξεις της Κούβας, επισημαίνοντας την εμπλοκή της κυβέρνησής του στην προσπάθεια για διαπραγματεύσεις και πιθανή πολιτική αλλαγή στο νησί, μετά από μισό αιώνα έντασης στις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Κούβας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης (5/3) σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα επικεντρωθούν στην Κούβα μετά την κατάπαυση της σύγκρουσης στο Ιράν.

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