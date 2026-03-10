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Βρετανία: Απέρριψαν οι βουλευτές την πρόταση για απαγόρευση των social media κάτω των 16 ετών
Ειδήσεις
17:04 - 10 Μαρ 2026

Βρετανία: Απέρριψαν οι βουλευτές την πρόταση για απαγόρευση των social media κάτω των 16 ετών

Reporter.gr Newsroom
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Η Βουλή των Κοινοτήτων στη Βρετανία απέρριψε την πρόταση για απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών, παρά την προηγούμενη έγκριση της τροπολογίας από τη Βουλή των Λόρδων τον Ιανουάριο και την υποστήριξη προσωπικοτήτων όπως ο ηθοποιός Χιου Γκραντ. Η απόρριψη έγινε με 307 ψήφους κατά και 173 υπέρ.

Το σχέδιο νόμου, που βασιζόταν στην αυστραλιανή εμπειρία, βρήκε αντίθετη τη κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία προτιμά να ολοκληρωθεί πρώτα η διαβούλευση σχετικά με τα μέτρα προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο πριν νομοθετήσει.

Η υπουργός Παιδείας Ολίβια Μπέιλι κάλεσε τους βουλευτές να ψηφίσουν κατά της απαγόρευσης, τονίζοντας ότι η διαβούλευση που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα θα βοηθήσει στη διαμόρφωση μέτρων που θα εξασφαλίζουν μια ασφαλή και υγιή σχέση των παιδιών με τον ψηφιακό κόσμο. Η Μπέιλι επισήμανε επίσης ότι η απαγόρευση δεν είχε την υποστήριξη όλων των ενώσεων προστασίας παιδιών και ότι μια γενική απαγόρευση μπορεί να ωθήσει τους εφήβους σε λιγότερο ρυθμισμένες γωνιές του διαδικτύου ή να τους αφήσει απροετοίμαστους όταν φτάσουν στην ηλικία εγγραφής στα social media.

Η διαβούλευση θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, την επιβολή κατώτατου ηλικιακού ορίου για πρόσβαση στα social media ή την απενεργοποίηση εθιστικών λειτουργιών των πλατφορμών. Σημειώνεται ότι σήμερα η ελάχιστη ηλικία για δημιουργία λογαριασμού είναι τα 13 έτη, αλλά ο κανόνας παρακάμπτεται εύκολα.

Σύμφωνα με έρευνα της YouGov από τις αρχές Δεκεμβρίου, το 74% των Βρετανών υποστηρίζει μια απαγόρευση για παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ το 19% είναι αντίθετο.

Η Αυστραλία εφαρμόζει ήδη νόμο που απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 16 ετών να χρησιμοποιούν δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα Snapchat, TikTok, Facebook και Instagram, με ποινές για τις πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται.

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