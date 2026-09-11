Βρετανία: Ξαφνική «ανάσα» με ανάπτυξη 0,4% τον Ιούλιο παρά τις ενεργειακές πιέσεις

Η βρετανική οικονομία κινήθηκε καλύτερα από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, καταγράφοντας έναν ακόμη μήνα δυναμικής ανάπτυξης. Η οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, παρά την αισθητή επιβάρυνση που προκάλεσε στα νοικοκυριά η αύξηση των ενεργειακών λογαριασμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Office for National Statistics (ONS), το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου ενισχύθηκε κατά 0,4% τον Ιούλιο, μετά την αύξηση 0,3% που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο.

Η επίδοση ξεπέρασε σημαντικά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι δεν προέβλεπαν καμία μεταβολή της οικονομικής δραστηριότητας για τον Ιούλιο.

Πρόκειται, μάλιστα, για τον τρίτο διαδοχικό μήνα κατά τον οποίο τα στοιχεία της βρετανικής οικονομίας διαμορφώνονται πάνω από τις προβλέψεις των οικονομολόγων. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αποφύγει την έντονη επιβράδυνση που αναμενόταν κατά το δεύτερο μισό του 2026.

Παρά την καλύτερη του αναμενομένου εικόνα της οικονομίας, η στερλίνα δεν παρουσίασε ουσιαστικές μεταβολές μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Υπηρεσίες, βιομηχανία και κατασκευές στηρίζουν την ανάπτυξη

Η επίδοση του Ιουλίου ενισχύει τις προσδοκίες για ένα ισχυρότερο του αναμενομένου τρίτο τρίμηνο. Οι αρχικές προβλέψεις προέβλεπαν ότι η ανάπτυξη κατά το συγκεκριμένο τρίμηνο θα περιοριζόταν μόλις στο 0,1%, λόγω των πιέσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία.

Τα στοιχεία της ONS καταγράφουν θετική πορεία στους βασικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας:

Οι υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,4%.

Η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 0,2%.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα σημείωσε άνοδο 0,1%.

Στον τομέα των υπηρεσιών, σημαντική ώθηση στην οικονομία έδωσε ο κλάδος του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο οποίος εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη από τις αρχές του έτους.

Η ONS επισημαίνει ότι ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και σε συναφείς τεχνολογίες, οι οποίες συνέχισαν να ενισχύουν τη δραστηριότητα στον συγκεκριμένο κλάδο.

Θετική ήταν επίσης η συμβολή των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και των υπηρεσιών ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στον αντίποδα, σημαντική υποχώρηση κατέγραψε ο κλάδος του χονδρικού εμπορίου.

Καλύτερα νέα για την κυβέρνηση Μπέρναμ

Η βρετανική οικονομία είχε καταγράψει την ισχυρότερη επίδοση μεταξύ των χωρών του G7 κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση είχε εντείνει τις ανησυχίες για την πορεία τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών.

Τα τελευταία στοιχεία παρέχουν ενδείξεις ότι η οικονομία διαθέτει μεγαλύτερες αντοχές από ό,τι αρχικά εκτιμάτο, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, η οποία προσπαθεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών.

Ο υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι δήλωσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η κυβέρνηση προτίθεται να μειώσει τη γραφειοκρατική επιβάρυνση και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η κυβέρνηση Μπέρναμ στηρίζει σημαντικό μέρος της οικονομικής της στρατηγικής στην επίτευξη υψηλότερης ανάπτυξης, καθώς η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας θεωρείται απαραίτητη για τη δημιουργία των φορολογικών εσόδων που θα χρηματοδοτήσουν τα φιλόδοξα σχέδιά της σε τομείς όπως η άμυνα, η κοινωνική κατοικία και η κοινωνική φροντίδα.

Στο επίκεντρο ο προϋπολογισμός της 28ης Οκτωβρίου

Παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την ανάπτυξη, ο Τζον Χίλι καλείται να αντιμετωπίσει μια δύσκολη δημοσιονομική εξίσωση ενόψει του προϋπολογισμού που θα παρουσιαστεί στις 28 Οκτωβρίου.

Οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η αναταραχή στην αγορά κρατικών ομολόγων έχει οδηγήσει το κόστος δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια κινήσεων της κυβέρνησης.

Η άνοδος των αποδόσεων των βρετανικών κρατικών ομολόγων έχει επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά, σε μια περίοδο κατά την οποία τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια είναι ήδη περιορισμένα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ενδεχόμενες αυξήσεις φόρων, με στόχο την ενίσχυση των δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας, θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία. Ειδικότερα, ένα υψηλότερο φορολογικό βάρος ενδέχεται να περιορίσει τις καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών και να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων.