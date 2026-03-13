ΗΠΑ: Βομβαρδίζουν με B-2 stealth το Ιράν – Στόχος η «εξουδετέρωση και αποδυνάμωση του καθεστώτος»

Στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου Northrop B-2 Spirit απογειώθηκαν την Παρασκευή (13/3) για να συμμετάσχουν στην αποστολή στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης Operation Epic Fury, εκτελώντας πλήγματα μεγάλης εμβέλειας εναντίον στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (US Central Command), σκοπός των βομβαριστικών είναι η πραγματοποίηση επιθέσεων με πυρά μακράς εμβέλειας, προκειμένου όχι μόνο να εξουδετερώσουν την απειλή που αποδίδεται στο ιρανικό καθεστώς, αλλά να πετύχουν και την αποδυνάμωση της ικανότητάς του να ανασυγκροτήσει στο μέλλον στρατιωτικές υποδομές.

Πιο αναλυτικά, η CENTCOM, σε ανάρτηση στο X, τόνισε ότι τα B-2 απογειώθηκαν για να εκτελέσουν αποστολή στο πλαίσιο της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας ότι τα πλήγματα αποσκοπούν στο να «εξαλείψουν την απειλή σήμερα και να στερήσουν από το ιρανικό καθεστώς τη δυνατότητα να ανακάμψει στο μέλλον».

Παράλληλα, βίντεο που δείχνουν την απογείωση των βομβαρδιστικών δημοσιεύθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των αεροσκαφών που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

{https://x.com/CENTCOM/status/2032525588041191610}

Σημειώνεται ότι το βομβαρδιστικό τύπου B-2 διαθέτει προηγμένη τεχνολογία stealth. Ο χαρακτηριστικός σχεδιασμός «ιπτάμενης πτέρυγας», χωρίς ουρά, σε συνδυασμό με ειδικά υλικά κατασκευής, το καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί από εχθρικά ραντάρ.

Επιπλέον, το αεροσκάφος μπορεί να μεταφέρει μεγάλο φορτίο οπλισμού, συμπεριλαμβανομένων ισχυρών βομβών διάτρησης καταφυγίων (bunker-buster), οι οποίες χρησιμοποιούνται για την καταστροφή υπόγειων εγκαταστάσεων και βαριά οχυρωμένων στόχων.