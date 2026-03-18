WSJ: Η Ρωσία μοιράζεται δορυφορικές εικόνες και τεχνολογία drones με το Ιράν

Η Ρωσία έχει εντείνει τη συνεργασία της με το Ιράν στον τομέα των πληροφοριών και της στρατιωτικής υποστήριξης, παρέχοντας δορυφορικές εικόνες και βελτιωμένη τεχνολογία drones για να βοηθήσει την Τεχεράνη να στοχοποιεί αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει τον στενότερο σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή στον αγώνα απέναντι στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ και να παρατείνει έναν πόλεμο που την ωφελεί στρατιωτικά και οικονομικά.

Η τεχνολογία που παρέχεται περιλαμβάνει εξαρτήματα τροποποιημένων drones τύπου Shahed, τα οποία βελτιώνουν την επικοινωνία, την πλοήγηση και τη στόχευση. Η Ρωσία αξιοποιεί επίσης την εμπειρία της από τη χρήση drones στην Ουκρανία, προσφέροντας τακτικές οδηγίες σχετικά με τον αριθμό των drones που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις και τα ύψη από τα οποία θα πρέπει να επιτίθενται.

Σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές της Wall Street Journal, η Ρωσία έχει παράσχει στο Ιράν πληροφορίες για τις θέσεις των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και των περιφερειακών συμμάχων τους. Η συνεργασία αυτή έχει ενταθεί τις πρώτες ημέρες του πολέμου, με τη Ρωσία να παρέχει πρόσφατα απευθείας δορυφορικές εικόνες στο Ιράν.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η βοήθεια αυτή είναι παρόμοια με τις πληροφορίες που έχουν προσφέρει οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι στην Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. Στον Κόλπο, εκτιμάται ότι η ρωσική υποστήριξη βοήθησε το Ιράν σε πρόσφατα πλήγματα κατά αμερικανικών ραντάρ, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας THAAD στην Ιορδανία, καθώς και στόχων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Το Κρεμλίνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Τι προσφέρουν στο Ιράν οι δορυφορικές εικόνες

Οι δορυφορικές εικόνες μπορούν να προσφέρουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις κινήσεις και τα χαρακτηριστικά στόχων σε ξηρά και θάλασσα, βοηθώντας τόσο πριν από ένα πλήγμα όσο και στην αξιολόγηση των ζημιών μετά από αυτό.

«Αν οι εικόνες που παρέχουν οι Ρώσοι περιέχουν λεπτομέρειες για συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών, αποθήκες πυρομαχικών, συστήματα αεράμυνας και ναυτικές κινήσεις, αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο για το Ιράν», δήλωσε ο Jim Lamson, ερευνητής στο King’s College London και πρώην αναλυτής της CIA.

Τα δεδομένα προέρχονται από έναν στόλο δορυφόρων που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικές επιχειρήσεις και διαχειρίζονται από τις Ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις (VKS).

Το Ιράν φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επιτυχία στη στόχευση αμερικανικών και συμμαχικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε σχέση με προηγούμενες συγκρούσεις. Οι επιθέσεις του—με drones που υπερφορτώνουν τα ραντάρ πριν από πυραυλικά πλήγματα—μοιάζουν με τις τακτικές που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην Ουκρανία.

«Η ιρανική στόχευση στον Κόλπο επικεντρώνεται περισσότερο σε ραντάρ και συστήματα διοίκησης και ελέγχου», ανέφερε η καθηγήτρια Nicole Grajewski. «Τα πακέτα επιθέσεων του Ιράν μοιάζουν όλο και περισσότερο με αυτά της Ρωσίας».

ΗΠΑ-Ρωσία

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ρωσία αρνήθηκε πως παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για να βοηθήσει στα πλήγματα, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι πιστεύει πως η Μόσχα ίσως βοηθά «λίγο».

Η Ρωσία και το Ιράν δεν έχουν επίσημη στρατιωτική συμμαχία, αλλά η Τεχεράνη αποτελεί τον στενότερο σύμμαχο της Μόσχας στη Μέση Ανατολή. Η συνεργασία τους έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει κοινές επιτροπές και ομάδες εργασίας για την ανταλλαγή στρατιωτικής γνώσης, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές επισκέψεις και κοινές ασκήσεις.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι το Ιράν προμήθευσε τη Ρωσία με drones Shahed για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Από τότε, η Ρωσία άρχισε να τα παράγει εγχώρια και να τα βελτιώνει, μοιράζοντας πλέον ορισμένες από αυτές τις καινοτομίες πίσω στο Ιράν.

Η βοήθεια της Ρωσίας περιορίζεται τόσο από τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και από την επιθυμία της να μην προκαλέσει ένταση με τις ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται σημαντική για τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν.

Ο πόλεμος έχει επίσης ωφελήσει τη Ρωσία σε ορισμένα σημεία, όπως η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και η αποδυνάμωση των αποθεμάτων αεράμυνας των ΗΠΑ.

Παρά τους κινδύνους, η Μόσχα βλέπει την κατάσταση ως ευκαιρία να ενισχύσει έναν σύμμαχο και να αντιπαρατεθεί με τις ΗΠΑ.





