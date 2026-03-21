Ο Τραμπ μίλησε για την «αρχή του τέλους» του πολέμου - «Να φυλάξουν το Ορμούζ όσοι το χρησιμοποιούν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (20/3) σε δημοσιογράφους ότι δεν ενδιαφέρεται για κατάπαυση του πυρός με το Ιράν. Λίγη ώρα αργότερα, όμως, είπε πως εξετάζει «αποκλιμάκωση».

«Θα μπορούσαμε να έχουμε διάλογο, αλλά δεν θέλω κατάπαυση του πυρός», είπε από τον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη Φλόριντα. «Ξέρετε, δεν κάνεις κατάπαυση του πυρός όταν κυριολεκτικά συντρίβεις την άλλη πλευρά».

«Δεν έχουν ναυτικό. Δεν έχουν αεροπορία. Δεν έχουν κανέναν εξοπλισμό», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες–Ισραήλ και Ιράν, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Ο πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι δεν σκοπεύει να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων, το Πεντάγωνο αποστέλλει έως και 2.500 πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή — πρόκειται για τη δεύτερη τέτοια ανάπτυξη μέσα σε μία εβδομάδα.

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Μήνυμα για αποκλιμάκωση

Δεν πέρασαν παρά μόνο λίγες ώρες από τα παραπάνω για να επανέλθει ο Ντόναλντ Τραμπ με μία ανάρτηση στο Truth Social, στο οποίο άφησε να εννοηθεί πως μπορεί να βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους του πολέμου.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έγραψε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο «να περιορίσουν» τη στρατιωτική τους επιχείρηση στο Ιράν, προσθέτοντας ότι και άλλες χώρες θα πρέπει να αστυνομεύσουν το Στενό του Ορμούζ.

«Πλησιάζουμε πολύ στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε το ενδεχόμενο να περιορίσουμε τις μεγάλες στρατιωτικές μας προσπάθειες στη Μέση Ανατολή σε σχέση με το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Παρασκευή το βράδυ, απαριθμώντας τα πράγματα που οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιτύχουν στον πόλεμο.

Συνέχισε: «Το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να φυλάσσεται και να αστυνομεύεται, όπως απαιτείται, από άλλα έθνη που το χρησιμοποιούν - οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το κάνουν!» Είπε ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν άλλες χώρες στην αστυνόμευση του στενού «εάν τους ζητηθεί», προσθέτοντας, «αλλά δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο μόλις εξαλειφθεί η απειλή του Ιράν».

Ο Πρόεδρος Τραμπ, στην ίδια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο «μείωσης» των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι «πολύ κοντά στην επίτευξη» των στόχων τους στη σύγκρουση. Είπε ότι αυτοί οι στόχοι ήταν:

- Υποβάθμιση των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν.

- Εξάλειψη του ναυτικού, της αεροπορίας και των αντιαεροπορικών όπλων του Ιράν.

- Αποτροπή του Ιράν από το να πλησιάσει τις πυρηνικές του δυνατότητες.

- Προστασία συμμάχων της Μέσης Ανατολής, όπως το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Παρά τις αντιφάσεις του, ο Τραμπ φαίνεται να προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα νίκης στο Ιράν, που θα του επιτρέπει να αποχωρήσει. Μπορεί να πει πως το Ιράν είναι αποδυναμωμένο και πως οι ΗΠΑ πέτυχαν τους παραπάνω στόχους που είχαν θέσει εξαρχής. Προφανώς, το αφήγημα θα αμφισβητηθεί, αλλά ίσως αποτελεί μία διέξοδο ώστε να μη συνεχιστεί ένας πόλεμος που δεν μοιάζει να οδηγεί πουθενά.