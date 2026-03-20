Πόλεμος στα χρόνια του TikTok

Μπορεί ο Λευκός Οίκος να μην έχει ξεκάθαρη στρατηγική για το Ιράν, αλλά σίγουρα «τρέχει» μία πολύ καλά οργανωμένη καμπάνια για τον πόλεμο στα social media και ιδιαίτερα στο TikTok.

Ο Λευκός Οίκος «πουλάει» την Επιχείρηση «Epic Fury» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα βίντεο που ανεβάζει στο TikTok, το X και το Instagram συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Αυτό που κάνει την καμπάνια να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι τα βίντεο είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να δημιουργούν θετικές εντυπώσεις και να εξωραϊζουν τη φρίκη του πολέμου.

Τα βίντεο συνδυάζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία πολεμικά πλάνα από βιντεοπαιχνίδια, κινούμενα σχέδια, χολιγουντιανές ταινίες δράσης, ακόμα και ψεύτικα βίντεο, δημιουργήματα της τεχνητής νοημοσύνης.

Επισημαίνεται επίσης πως χρησιμοποιούνται και βίντεο από επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού τις οποίες οι ΗΠΑ «οικειοποιούνται».

Η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζει τον πόλεμο σαν meme ή σαν ένα παιχνίδι και πολλοί επικοινωνιολόγοι διαπιστώνουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με αντίστοιχες καμπάνιες του παρελθόντος.

Ο Νίκολας Καλ, καθηγητής επικοινωνίας στη Σχολή Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας Annenberg του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, επισημαίνει πως το TikTok του Λευκού Οίκου επί Τραμπ δεν έχει καμία σχέση με τα ιστορικά πιο «συγκρατημένα, αλλά αποφασιστικά» πολεμικά μηνύματα των προηγούμενων προέδρων.

Η Wall Street Journal σε ένα σχετικό ρεπορτάζ της παρατηρεί πως τα πρώτα βίντεο μετά την έναρξη του πολέμου είχαν δηλώσεις του Τραμπ, του Ρούμπιο και του Χέγκσεθ που μιλούσαν με αποφασιστικότητα για τις επιθέσεις. Αλλά από την τέταρτη ημέρα του πολέμου και μετά, το μοτίβο άλλαξε.

Ξεκίνησαν τα memes από κινούμενα σχέδια, από video games και ταινίες, που συνδυάζονται με πλάνα από τα χτυπήματα στο Ιράν. Και έτσι τα βίντεο έγιναν πιο διασκεδαστικά. Χρησιμοποιήθηκαν πλάνα ακόμα και από το Braveheart, το Breaking Bad και φυσικά το Top Gun. Υπήρξαν επίσης αναφορές στο παιχνίδι Call of Duty, αλλά και σε αθλητικά γεγονότα όπως αγώνες baseball κλπ.

Η ποικιλία είναι μεγάλη, αλλά ένα πρόσωπο συνδέει όλα τα βίντεο και ασφαλώς δεν είναι άλλο από αυτό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκει θέση σε όλα τα posts.

Η καμπάνια πάντως αποδίδει και οι θεάσεις στο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok έχουν αυξηθεί θεαματικά από την έναρξη του πολέμου κι έπειτα, αν και στις δημοσκοπήσεις η πλειοψηφία των Αμερικανών σε ποσοστό της τάξης 55% τάσσονται κατά της επίθεσης στο Ιράν.

«Σημεία των καιρών» θα πει κάποιος, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν έχει διάθεση να απολογηθεί. Δεν «ιδρώνει το αυτί τους» ούτε για τους δημιουργούς ταινιών, video games ή μουσικής που διαμαρτύρονται ότι τα έργα τους χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια στα βιντεάκια αυτά.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου απαντούν στους επικριτές τους πως το σημαντικό είναι ότι τα βίντεο υποστηρίζουν τους στόχους της χώρας. Το αν παρουσιάζουν τον πόλεμο σαν παιχνίδι ή τον ωραιοποιούν δεν τους νοιάζει. Όπως λένε «καμία ιδέα δεν είναι πολύ χαζή» για την ομάδα TikTok.

Κι αν αναρωτιέστε από ποιους αποτελείται αυτή η ομάδα, τα βίντεο του Λευκού Οίκου στο TikTok επιμελείται μία ομάδα από περίπου 15 άτομα ηλικίας 20 και 30 ετών, που έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει.