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Τραμπ – Νετανιάχου: Κοινή γραμμή δημόσια, διαφωνίες στη στρατηγική
Ειδήσεις
21:00 - 20 Μαρ 2026

Τραμπ – Νετανιάχου: Κοινή γραμμή δημόσια, διαφωνίες στη στρατηγική

Reporter.gr Newsroom
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Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζονται δημόσια να συμφωνούν πως ο πόλεμος δεν θα παραταθεί, στο παρασκήνιο καταγράφονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.

Ένα βασικό σημείο αφορά το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν. Κανείς από τους δύο δεν τοποθετείται με σαφήνεια, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει επιφυλακτικός απέναντι σε μια τέτοια προοπτική, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αφήνει πιο συχνά ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Διαφωνίες καταγράφονται και ως προς τη στόχευση ενεργειακών υποδομών. Ενδεικτική ήταν η αντίδραση της Ουάσιγκτον στην ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα South Pass, με τον Τραμπ να ζητά να μην υπάρξει επανάληψη αντίστοιχων ενεργειών.

Αποκλίσεις διαφαίνονται και στους ευρύτερους στρατηγικούς στόχους. Αν και κοινός παρονομαστής είναι η εξουδετέρωση του πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος του Ιράν, το Ισραήλ φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος, ενώ οι ΗΠΑ επικεντρώνονται περισσότερο στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και της ενεργειακής σταθερότητας.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις συνδέονται και με τις πολιτικές και γεωγραφικές συνθήκες κάθε πλευράς. Για τον Τραμπ, σημαντικό ρόλο παίζουν ο φόβος μιας παρατεταμένης σύγκρουσης, οι επιπτώσεις στην οικονομία και στις τιμές ενέργειας, αλλά και οι πολιτικές ισορροπίες ενόψει εκλογών, με μέρος της κοινής γνώμης και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να αντιδρά.

Αντίθετα, για τον Νετανιάχου, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι σε μια διαρκή απειλή, ενώ καθοριστικός είναι και ο ρόλος των εσωτερικών πολιτικών συσχετισμών, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός στηρίζεται σε σκληρές εθνικιστικές δυνάμεις που ωθούν προς κλιμάκωση.

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