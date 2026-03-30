Ένταση στα Βαλκάνια: Ακυρώνεται η σύνοδος κορυφής μετά την κόντρα Μιλάνοβιτς - Βούτσιτς

Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Κροατίας και Σερβίας, μετά την απόφαση του προέδρου της Κροατίας, Ζόραν Μιλάνοβιτς, να ακυρώσει τη σύνοδο κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Μάιο.

Η απόφαση του Μιλάνοβιτς αποδίδεται σε πρόσφατες δηλώσεις του Σέρβου προέδρου, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τις οποίες η κροατική πλευρά χαρακτηρίζει ως παράγοντα αποσταθεροποίησης για την ευρύτερη περιοχή.

Σε ανακοίνωσή του, ο Μιλάνοβιτς υποστήριξε ότι οι κινήσεις και η ρητορική του Βούτσιτς το τελευταίο διάστημα «υπονομεύουν τις διακρατικές σχέσεις» και θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για επίσκεψη του Σέρβου προέδρου στην Κροατία υπό τις παρούσες συνθήκες.

Από την πλευρά του, ο Βούτσιτς αντέδρασε με ειρωνικό τόνο, δηλώνοντας ότι «συμφωνεί πλήρως» με την απόφαση του Κροάτη προέδρου, προσθέτοντας ότι «δεν ανήκει εκεί». Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι η αντίδραση του Ζάγκρεμπ συνδέεται με τις δηλώσεις του περί μιας άτυπης «στρατιωτικής συμμαχίας» μεταξύ Κροατίας, Αλβανίας και Κοσόβου.

Ο Σέρβος πρόεδρος έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις τρεις χώρες ότι ενισχύουν τη στρατιωτική τους συνεργασία σε βάρος της Σερβίας, κάνοντας λόγο ακόμη και για σενάρια ευρύτερης σύγκρουσης στην περιοχή.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το εύθραυστο κλίμα στα Βαλκάνια, όπου οι σχέσεις Σερβίας και Κροατίας παραμένουν επιβαρυμένες από την περίοδο των πολέμων της δεκαετίας του 1990.