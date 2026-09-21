ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων σε ασφάλεια και της άμυνα
ΑΜΥΝΑ
08:01 - 21 Σεπ 2026

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων σε ασφάλεια και της άμυνα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) διευρύνουν τη συνεργασία τους, με στόχο να ενισχύσουν την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και να στηρίξουν ιδιαίτερα εκείνες που επενδύουν στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Το νέο χρηματοδοτικό πακέτο, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ, αποτελεί την πρώτη ειδικά στοχευμένη συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Εθνικής Τράπεζας στον συγκεκριμένο τομέα. Παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μακρόχρονη συνεργασία των δύο οργανισμών, η οποία την τελευταία πενταετία έχει οδηγήσει σε πράξεις συνολικού ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Μέσω της νέας συμφωνίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκότερους όρους, προκειμένου να υλοποιήσουν νέες επενδύσεις, να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Τουλάχιστον το ήμισυ της χρηματοδότησης θα κατευθυνθεί σε επιλέξιμες επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, όπου η πρόσβαση σε κεφάλαια παραμένει συχνά πιο δύσκολη, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Το χρηματοδοτικό πακέτο αποτελείται από 200 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης της ΕΤΕπ μέσω καλυμμένου ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας και από εγγύηση της ΕΤΕπ ύψους 50 εκατ. ευρώ. Οι δύο πράξεις θα επιτρέψουν στην Εθνική Τράπεζα να διοχετεύσει πρόσθετη χρηματοδότηση σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, τόσο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων όσο και για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης.

Η χρηματοδότηση των 200 εκατ. ευρώ αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτιά για την ΕΤΕπ, καθώς είναι η πρώτη πράξη της Τράπεζας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας που πραγματοποιείται μέσω καλυμμένου ομολόγου. Πρόκειται για ένα καθιερωμένο εργαλείο των κεφαλαιαγορών, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση αξιοποιείται ως ένας νέος μηχανισμός για τη διοχέτευση χρηματοδότησης της ΕΤΕπ προς επιλέξιμες επενδύσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Παράλληλα, είναι η πρώτη χρηματοδοτική πράξη της ΕΤΕπ μέσω καλυμμένου ομολόγου με ελληνική τράπεζα από το 2019. Η συναλλαγή εξασφαλίζει στην Εθνική Τράπεζα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής της και στηρίζει την περαιτέρω αξιοποίηση των καλυμμένων ομολόγων στην ελληνική αγορά.

Η εγγύηση ύψους 50 εκατ. ευρώ συμπληρώνει το χρηματοδοτικό πακέτο, καθώς μέσω αυτής η ΕΤΕπ θα αναλάβει μέρος του κινδύνου από νέες χρηματοδοτήσεις που θα χορηγεί η Εθνική Τράπεζα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης του κλάδου. Με αυτόν τον τρόπο, διευρύνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας περνά μέσα από την ενίσχυση των επιχειρήσεων που διαθέτουν τις ιδέες, την τεχνολογία και την παραγωγική δυνατότητα να κάνουν τη διαφορά. Με τη συμφωνία αυτή, δίνουμε σε περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται για να επενδύσουν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν. Παράλληλα, η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτιά για την ΕΤΕπ και αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανταγωνιστικής και πιο ανθεκτικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας ασφάλειας και άμυνας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε: «Η συνεργασία αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρώπης για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνάς της και την οικοδόμηση μεγαλύτερης στρατηγικής ανθεκτικότητας. Κατευθύνοντας τη χρηματοδότηση με τη στήριξη της ΕΤΕπ προς τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, βοηθάμε καινοτόμες εταιρείες σε έναν στρατηγικά ζωτικό τομέα να επενδύσουν, να αναπτυχθούν και να είναι ανταγωνιστικές. Η Εθνική Τράπεζα είναι υπερήφανη που συμβάλλει στη ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της ηπείρου, εμβαθύνοντας παράλληλα μια μακρόχρονη και επιτυχημένη συνεργασία με την ΕΤΕπ.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας

Στο πλευρό της ΕΥΑΘ η ΕΤΕπ – Τεχνική στήριξη για το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα 360 εκατ. ευρώ
ΥΔΡΕΥΣΗ

Στο πλευρό της ΕΥΑΘ η ΕΤΕπ – Τεχνική στήριξη για το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα 360 εκατ. ευρώ

17 χρόνια Business Seeds: Η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύει καινοτόμα και επιχειρηματικά σχέδια που αλλάζουν τον κόσμο
Demo

17 χρόνια Business Seeds: Η Εθνική Τράπεζα αναδεικνύει καινοτόμα και επιχειρηματικά σχέδια που αλλάζουν τον κόσμο

Εθνική: Προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 παρά τις «πιέσεις» από Μέση Ανατολή και πληθωρισμό
Οικονομία

Εθνική: Προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 παρά τις «πιέσεις» από Μέση Ανατολή και πληθωρισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 08:46

Προς προοδευτική διακυβέρνηση το Μεκλεμβούργο και το Βερολίνο παρά την άνοδο της ακροδεξιάς

Πολιτική
21/09/2026 - 08:43

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Ασαφείς αρμοδιότητες για τις καταγγελίες δανειοληπτών κατά servicers στην Ελλάδα

Εμπορεύματα
21/09/2026 - 08:33

Η έλλειψη πετρελαιοφόρων απειλεί να διατηρήσει υψηλές τις τιμές των καυσίμων

Ειδήσεις
21/09/2026 - 08:19

Σε δύσκολη θέση ο Μερτς μετά την «καταστροφή» του Μεκλεμβούργου – Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το μέλλον του

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
21/09/2026 - 08:19

Αν η Τουρκία θέλει καλή γειτονία, ας άρει πρώτα το casus belli

Οικονομία
21/09/2026 - 08:13

Καύσιμα: Με στοχευμένες παρεμβάσεις αντί για μείωση ΕΦΚ η κυβερνητική απάντηση

ΑΜΥΝΑ
21/09/2026 - 08:01

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων σε ασφάλεια και της άμυνα

Ναυτιλία
21/09/2026 - 07:54

Ποιοι Έλληνες διαχειριστές αγόρασαν, πούλησαν, παρέλαβαν ή παρήγγειλαν πλοία το γ' τρίμηνο 2026

Εργασιακά
21/09/2026 - 07:32

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Χρηματιστήρια
20/09/2026 - 21:59

Τραμπ 2.0 & Δείκτες Wall: Συγκρίσεις με την πρώτη θητεία και τους προκατόχους του

Ειδήσεις
20/09/2026 - 21:50

«Καταστροφή» για Μερτς στο Μεκλεμβούργο: Άνοιγμα της AfD στους Χριστιανοδημοκράτες

Ειδήσεις
20/09/2026 - 21:39

Μαμντάνι – Τραμπ: Συνάντηση τη Δευτέρα 21/9 στη Νέα Υόρκη ενόψει της ΓΣ του ΟΗΕ

Ειδήσεις
20/09/2026 - 21:35

Μακρόν στο Σεν Πιερ και Μικελόν με Κάρνεϊ: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, είναι γαλλικό

Πολιτική
20/09/2026 - 21:35

Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Συναντήσεις με Nvidia και Tesla στο επίκεντρο της επίσκεψης

Ειδήσεις
20/09/2026 - 21:28

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο ΙΣΑ αρνείται τα περί εισαγγελικής παρέμβασης – Τι απαντά για τους ελέγχους

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
20/09/2026 - 21:10

Η ΔΕΘ ξενέρωσε το Μαξίμου

Ειδήσεις
20/09/2026 - 21:00

Μελόνι: Προαναγγέλλει όριο στους ξένους μαθητές ανά τάξη – Τι προβλέπει το νέο πακέτο μέτρων

Πολιτική
20/09/2026 - 20:30

Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, Ουκρανία και παγκόσμιες προκλήσεις – Μπαράζ διπλωματικών επαφών

Πολιτική
20/09/2026 - 20:00

Χαραλαμπογιάννη (ΥΠΕΣ): Ψηφιακή κάρτα εργασίας στο Δημόσιο – Τι αλλάζει στο ωράριο των υπαλλήλων

ΥΔΡΕΥΣΗ
20/09/2026 - 19:30

ΕΥΔΑΠ: Σημαντική βελτίωση στα αποθέματα νερού

Αυτοδιοίκηση
20/09/2026 - 19:00

Πειραιάς: Η Ιστορική Κεντρική Αγορά σε νέα εποχή - 5ο Piraeus Taste Festival, Sea Food & More

Ειδήσεις
20/09/2026 - 18:54

Ανατροπή από Deutsche Welle: Παραμένει στον «αέρα» το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα

Magazino
20/09/2026 - 18:45

Σταμάτης Σπανουδάκης: Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο – Αναβλήθηκε η συναυλία στο Μεσολόγγι

Πολιτική
20/09/2026 - 18:30

Χατζηδάκης: Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης από 1η Οκτωβρίου – Δεν μοιράζουμε δανεικά

Ειδήσεις
20/09/2026 - 18:13

Τραμπ: Οι Χούθι δεν θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ – Εξετάζω «αν και πότε θα ανατινάξω» το Ιράν

Ειδήσεις
20/09/2026 - 18:00

Δημογραφικό: Επιβραδύνεται η μείωση των γεννήσεων – Τα νέα μέτρα για τρίτεκνους και πολύτεκνους

Πολιτική
20/09/2026 - 17:30

Γεωργιάδης – Καρυστιανού: Σφοδρή κόντρα για την «κβαντική ιατρική» – Νέα πυρά εκατέρωθεν

Ειδήσεις
20/09/2026 - 16:55

Βόρεια Κορέα: Δύο πυραυλικές εκτοξεύσεις μέσα σε τρεις ώρες – Συναγερμός σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία

Ειδήσεις
20/09/2026 - 16:28

Νοσοκομείο «Ελπίς»: Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Πολιτική
20/09/2026 - 16:10

ΠΑΣΟΚ: Γνωρίζουν κυβέρνηση και υπηρεσίες για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων Μητσοτάκη και υπουργών;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ