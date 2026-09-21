Καύσιμα: Με στοχευμένες παρεμβάσεις αντί για μείωση ΕΦΚ η κυβερνητική απάντηση

Χαμηλά φαίνεται να τοποθετείται ο πήχης για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας και ειδικά στα υγρά καύσιμα, ενόψει του χειμώνα. Η προσωρινή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), που αποτελούσε την πιο “ηχηρή” παρέμβαση που είχε βρεθεί στο τραπέζι, μετατίθεται για αργότερα, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη το απαιτούμενο δημοσιονομικό περιθώριο αλλά και δεν κινείται κάτι σε “ρήτρα” διαφυγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

‘Ετσι, το βάρος πέφτει πλέον σε πιο στοχευμένα μέτρα και δη στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και στην παράταση της επιδότησης στο diesel κίνησης. Αντίθετα, η αμόλυβδη βενζίνη παραμένει εκτός των άμεσων παρεμβάσεων.

Οι σχετικές ανακοινώσεις δεν αποκλείεται να γίνουν ακόμη και γραπτώς, καθώς το κυβερνητικό σχέδιο φαίνεται να είναι τελικά πιο περιορισμένο από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Πίεση στις τιμές της αντλίας

Η πίεση στις τιμές των καυσίμων παραμένει, πάντως, έντονη. Σύμφωνα με το τελευταίο ημερήσιο δελτίο της ΔΙΜΕΑ για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, η μέση πανελλαδική τιμή τόσο της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων όσο και του diesel κίνησης έχει φθάσει στα 2,188 ευρώ το λίτρο.

Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,40 ευρώ, διαμορφούμενη στα 2,398 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel φθάνει στα 2,348 ευρώ. Στα Δωδεκάνησα οι αντίστοιχες τιμές είναι 2,299 και 2,263 ευρώ, στη Λευκάδα 2,285 και 2,264 ευρώ, ενώ στην Ευρυτανία 2,252 και 2,244 ευρώ.

Στο τραπέζι ξανά ο ΕΦΚ τον Οκτώβριο

Υπενθυμίζεται ότι οω πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει ότι το κυβερνητικό σχέδιο θα εξειδικευόταν στις αρχές της εβδομάδας από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, ωστόσο, δεν φαίνεται να πραγματοποιείται, τουλάχιστον σήμερα. Σημειώνεται ότι ο κ. Παπασταύρου μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό στην 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα στο τέλος της εβδομάδας.

Το βασικότερο εμπόδιο παραμένει, πάντως, η απουσία ευρωπαϊκής συμφωνίας για μια προσωρινή μείωση του ΕΦΚ. Ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα στην ΕΡΤ ότι η κυβέρνηση θα ήταν διατεθειμένη να εξετάσει μια τέτοια παρέμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επέτρεπε το σχετικό κόστος να μην προσμετρηθεί στις δαπάνες του προϋπολογισμού.

Το ζήτημα αναμένεται να επανέλθει στο ευρωπαϊκό τραπέζι στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου.

Οι παρεμβάσεις που προχωρούν

Μέχρι τότε, η κυβέρνηση κινείται με τα μέτρα που μπορεί να εφαρμόσει άμεσα. Πρώτη παρέμβαση είναι η προσπάθεια να συγκρατηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, μέσω κρατικής επιδότησης και έκπτωσης από τα διυλιστήρια. Πέρυσι η περίοδος διάθεσης είχε ολοκληρωθεί την άνοιξη με την τιμή στα 1,75 ευρώ, ενώ τον Οκτώβριο του 2025 το πετρέλαιο θέρμανσης είχε ξεκινήσει κοντά στα 1,10 ευρώ το λίτρο.

Παράλληλα, σχεδιάζεται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν η παρέμβαση θα συνοδευτεί και από διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Η ενίσχυση θα αφορά και άλλες μορφές ενέργειας, με μεγαλύτερη στήριξη για τα νοικοκυριά στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η παράταση και για τον Οκτώβριο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η ενίσχυση ανέρχεται σήμερα συνολικά σε 15 λεπτά το λίτρο, με 10 λεπτά να καλύπτονται από το κράτος και 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Τέλος, εξετάζεται η επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας καυσίμων και των πρατηρίων, μέτρο που ήδη προκαλεί αντιδράσεις από την πλευρά των πρατηριούχων.

Ο πρωθυπουργός επιμένει, πάντως, στην ανάγκη μιας ευρωπαϊκής παρέμβασης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης της φορολογίας στα καύσιμα, εφόσον η ΕΕ δώσει στα κράτη-μέλη το απαιτούμενο δημοσιονομικό περιθώριο.