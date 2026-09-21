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Προς προοδευτική διακυβέρνηση το Μεκλεμβούργο και το Βερολίνο παρά την άνοδο της ακροδεξιάς
Ειδήσεις
08:46 - 21 Σεπ 2026

Προς προοδευτική διακυβέρνηση το Μεκλεμβούργο και το Βερολίνο παρά την άνοδο της ακροδεξιάς

Γιώργος Ραυτόπουλος
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Οι τοπικές εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο επισκιάστηκαν από το νέο άλμα της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και από τις συνέπειες που φέρουν μαζί τους τα αποτελέσματα για το μέλλον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ωστόσο, αμφότερες οι περιοχές αναμένεται να κυβερνηθούν από προοδευτικές συμμαχίες, από τη στιγμή που η AfD δεν κατάφερε να πιάσει αυτοδυναμία και κανείς δεν επιθυμεί να συνεργαστεί μαζί της.

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Αναλυτικότερα, στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, μεγάλη νικήτρια ήταν η AfD με 38,2%, σημειώνοντας άνοδο περίπου 21,5 ποσοστιαίων μονάδων, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει αυτοδυναμία, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα απορρίπτουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της.

Το σοσιαλδημοκρατικό SPD υποχώρησε στη δεύτερη θέση καταγράφοντας 35,5%, με πτώση της τάξης του 4%. Παρά την απώλεια της πρωτιάς, η εκλογική του επίδοση στο κρατίδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, υπό την ηγεσία της Μανουέλα Σβέσιγκ, είναι μακράν καλύτερη από εκείνη του κόμματος σε άλλα κρατίδια ή σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Την προηγούμενη πενταετία η Σβέσιγκ κυβερνούσε με το αριστερό Die Linke (6,5%), το οποίο επίσης σημείωσε διαχειρίσιμες απώλειες. Η πλειοψηφία αναμένεται να εξασφαλιστεί με την «προσθήκη» των Πρασίνων (5,7%) στην κυβέρνηση.

Αό την άλλη, το CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, σημείωσε το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του σε εκλογική κάθοδο, σημειώνοντας μόλις 4,9% και χάνοντας έτσι την παρουσία του στην τοπική Βουλή.

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Στο Βερολίνο, μεγάλη νικήτρια ήταν η Die Linke με 25,7%, η οποία διπλασίασε τα ποσοστά της, με την τουρκικής καταγωγής Έλιφ Έραλπ να έχει τον πρώτο λόγο για την ανάληψη της δημαρχίας της γερμανικής πρωτεύουσας.

Έτσι ανοίγει και στο Βερολίνο ο δρόμος για μια προοδευτική διακυβέρνηση, καθώς τα ποσοστά των Πρασίνων (14,3%) και του SPD (12,1%) δίνουν στην Έραλπ την αναγκαία πλειοψηφία. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση τοπικής κυβέρνησης δεν θα είναι εύκολες, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στα μέτρα αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης που ταλανίζει τη γερμανική πρωτεύουσα.

Επίσης, Πράσινοι και Σοσιαλδημοκράτες ζητούν εγγυήσεις ότι η Die Linke θα λάβει μέτρα κατά φαινομένων αντισημιτισμού που αφορούν και ορισμένα παρακλάδια της τοπικής της οργάνωσης.

Σε περίπτωση που δεν βρεθεί κάποια κοινή φόρμουλα σε αυτά τα δύο ζητήματα, Πράσινοι και Σοσιαλδημοκράτες θα μπορούσαν να γυρίσουν την πλάτη στην πρώτη δύναμη του Βερολίνου και να σχηματίσουν κυβέρνηση με τους δεύτερους Χριστιανοδημοκράτες (18,8%), με τους οποίους θα είχαν επίσης μια πιο ισχνή πλειοψηφία.

Η AfD κατάφερε να ενισχύσει τα ποσοστά της κατά 7 μονάδες, αγγίζοντας το 16,3%. Δεν αποτελεί, όμως, ρυθμιστικό παράγοντα στη διαμόρφωση πλειοψηφιών.

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