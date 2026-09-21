ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αν η Τουρκία θέλει καλή γειτονία, ας άρει πρώτα το casus belli
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
08:19 - 21 Σεπ 2026

Αν η Τουρκία θέλει καλή γειτονία, ας άρει πρώτα το casus belli

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αν η Τουρκία επιθυμεί πραγματικά σχέσεις καλής γειτονίας, γνωρίζει ποιο πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Να άρει το casus belli, την απειλή πολέμου που διατηρεί απέναντι στην Ελλάδα από το 1995.

Όλα τα υπόλοιπα περί διαλόγου, σύνεσης και αποφυγής «προκλητικών ενεργειών» περισσεύουν όσο η τουρκική Εθνοσυνέλευση εξακολουθεί να θεωρεί αιτία πολέμου την ενδεχόμενη άσκηση από την Ελλάδα ενός δικαιώματος που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, την επέκταση των χωρικών της υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια.

Παρά την εκκρεμότητα αυτή, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, επέλεξε να απευθύνει νέες υποδείξεις περί αυτοσυγκράτησης, καλώντας όλες τις πλευρές (!) να αποφύγουν «προκλητικές προσεγγίσεις» στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς να προσδιορίσει ποια γεγονότα ή ποιες χώρες είχε κατά νου.

Στη συνέχεια βέβαια φρόντισε να επαναλάβει την «γνωστή» προσήλωση της Τουρκίας στη διπλωματία, η οποία όπως είπε, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.

Έσπευσε δε να επαναλάβει για άλλη μια φορά τα γνωστά και κουραστικά περί μιας Άγκυρας «που γνωρίζει τη δύναμή της τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο».

Η αντίφαση είναι προφανής. Δεν μπορεί μια χώρα να επικαλείται τη διπλωματία και ταυτόχρονα να διατηρεί ενεργή απειλή πολέμου εναντίον ενός συμμάχου της στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορεί να ζητά αποφυγή της έντασης, ενώ αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε να εμφανίζει ως πρόκληση κάθε ελληνική ενέργεια που δεν εξυπηρετεί τις επιδιώξεις της.

Επίσης, ο κ. Τσελίκ αναφέρθηκε και στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παρατείνουν για ακόμη ένα έτος την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, χαρακτηρίζοντας την ως μια λανθασμένη απόφαση που μπορεί να διαταράξει τις ισορροπίες στο νησί και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών.

Η τουρκική επιχειρηματολογία προσπερνά, βεβαίως, μια μικρή αλλά καθόλου ασήμαντη λεπτομέρεια, τη συνεχιζόμενη παρουσία τουρκικών στρατευμάτων κατοχής στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Η Άγκυρα θεωρεί ότι η αμυντική ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας διαταράσσει τις ισορροπίες, αλλά αντιμετωπίζει ως περίπου φυσιολογική τη δική της στρατιωτική παρουσία στο νησί.

Κάποια στιγμή, ο κ. Τσελίκ (και ο κάθε Τσελίκ) θα πρέπει να χωνέψει ότι η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν χρειάζονται ούτε την δική του έγκριση, ούτε την έγκριση της Άγκυρας για το τι θα κάνουν με την άμυνά τους, με τις διεθνείς συνεργασίες τους και με την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους.

Εάν η Τουρκία επιθυμεί διάλογο, υπάρχει πεδίο. Εάν θέλει αποκλιμάκωση, υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που μπορεί να κάνει. Και η πρώτη είναι απολύτως σαφής και την έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλείστες φορές. Να αποσύρει την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας.

Μέχρι τότε, οι υποδείξεις της περί καλής γειτονίας περισσεύουν…

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων σε ασφάλεια και της άμυνα
ΑΜΥΝΑ

ΕΤΕπ και Εθνική Τράπεζα ενισχύουν τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων σε ασφάλεια και της άμυνα

Ποιοι Έλληνες διαχειριστές αγόρασαν, πούλησαν, παρέλαβαν ή παρήγγειλαν πλοία το γ&#039; τρίμηνο 2026
Ναυτιλία

Ποιοι Έλληνες διαχειριστές αγόρασαν, πούλησαν, παρέλαβαν ή παρήγγειλαν πλοία το γ' τρίμηνο 2026

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Βίαιη και μαζική αναδιανομή πλούτου μέσω του πετρελαίου
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Βίαιη και μαζική αναδιανομή πλούτου μέσω του πετρελαίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανοί, Αμερικανοί και Αυστραλοί αγοράζουν εξοχικά στην Ελλάδα - Οι «αγαπημένες» τους περιοχές
Ακίνητα

Βρετανοί, Αμερικανοί και Αυστραλοί αγοράζουν εξοχικά στην Ελλάδα - Οι «αγαπημένες» τους περιοχές

Τουρκία: «Παγώνει» assets στελεχών επενδυτικών εταιρειών μετά τη χρηματιστηριακή κρίση
Ειδήσεις

Τουρκία: «Παγώνει» assets στελεχών επενδυτικών εταιρειών μετά τη χρηματιστηριακή κρίση

Eurostat: Η άλλη όψη της ελληνικής οικονομίας – 22,3% χαμηλότερα το πραγματικό εισόδημα από το 2010
Οικονομία

Eurostat: Η άλλη όψη της ελληνικής οικονομίας – 22,3% χαμηλότερα το πραγματικό εισόδημα από το 2010

Βίαιη και μαζική αναδιανομή πλούτου μέσω του πετρελαίου
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Βίαιη και μαζική αναδιανομή πλούτου μέσω του πετρελαίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
21/09/2026 - 12:01

Βρετανοί, Αμερικανοί και Αυστραλοί αγοράζουν εξοχικά στην Ελλάδα - Οι «αγαπημένες» τους περιοχές

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 12:00

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 1,17 εκατ. μετοχές έναντι 1,25 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
21/09/2026 - 12:00

Goldman Sachs: Νέο bullish σήμα για το ΧΑ - «Βλέπει» τον Γενικό Δείκτη στις 2.900 μονάδες

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:43

Τουρκία: «Παγώνει» assets στελεχών επενδυτικών εταιρειών μετά τη χρηματιστηριακή κρίση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/09/2026 - 11:42

Μνημόνιο Συνεργασίας CrediaBank και ΑΠΘ για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα

Οικονομία
21/09/2026 - 11:37

ΤτΕ - Ισοζύγιο Πληρωμών: Στα €9,3 δισ. το έλλειμμα στο 7μηνο – «Ανάσα» από τουρισμό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/09/2026 - 11:37

Πειραιώς και Ύπατη Αρμοστεία ξεκινούν νέο κύκλο της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική
21/09/2026 - 11:36

Δημόσια διαβούλευση σχεδίων νόμου με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:30

Μπέρναμ: Χαιρέτισε τη συμφωνία Δανίας και ΗΠΑ για τη Γροιλανδία

Σχόλια Αγοράς
21/09/2026 - 11:25

Χρηματιστήριο: Πρεμιέρα σε καθεστώς Αναπτυγμένης Αγοράς - Ποιες μετοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Οικονομία
21/09/2026 - 11:19

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις εξωτερικές προκλήσεις - Κομβικός ο ρόλος των ΜμΕ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:16

Πεζεσκιάν: Στη Νέα Υόρκη για τη ΓΣ του ΟΗΕ – Πιθανή συνάντηση με Τραμπ

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:08

Η οικογένεια Τραμπ έχει κάνει... all in στην τεχνητή νοημοσύνη και (γι' αυτό) απορρίπτει την επιβράδυνση

Ειδήσεις
21/09/2026 - 11:05

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ από την Τρίτη (22/9) λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
21/09/2026 - 11:04

Η Emirates διοργανώνει διήμερο roadshow προσλήψεων πιλότων στην Αθήνα

Χρηματιστήρια
21/09/2026 - 10:57

Ευρωαγορές: Αντίδραση με ώθηση από το πετρέλαιο – Άνοδος του Γερμανικού DAX παρά το πολιτικό σοκ

Ανεμοδείκτης
21/09/2026 - 10:44

Άλλο ένα αυτογκόλ της ΕΕ: Μόλις έκανε τη Google λιγότερο χρήσιμη για τους Ευρωπαίους

Ανακοινώσεις
21/09/2026 - 10:42

Alpha Bank: Αγορά 2,03 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι €9,83 εκατ.

Ειδήσεις
21/09/2026 - 10:42

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
21/09/2026 - 10:28

Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο ενέργεια, COP31, υδρογονάνθρακες – Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 10:22

Alter Ego Media: «Άλμα» 378,3% στα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
21/09/2026 - 10:20

Τσετσενία: Ο εκλεκτός του Πούτιν Καντίροφ επανεκλέγεται με 99,85%

Αναλύσεις
21/09/2026 - 10:15

Χρηματιστήριο: Άμεσος στόχος η επάνοδος του ΓΔ στις 2.700 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/09/2026 - 10:11

Το σχέδιο του Nik Storonsky για τη Revolut: μια παγκόσμια τράπεζα με «ουσιαστικά μηδενικό ρίσκο»

Πολιτική
21/09/2026 - 10:05

Στις Βρυξέλλες για την ευρωπαϊκή συμμαχία κατά της γραφειοκρατίας ο Κωστής Χατζηδάκης

Χρηματιστήρια
21/09/2026 - 10:04

Αγορές Ασίας: Ράλι τεχνολογίας με φόντο τη συνάντηση Τραμπ-Σι

Ειδήσεις
21/09/2026 - 10:01

Έκλεισε η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μετά την έξοδο Ασπροπύργου

Ειδήσεις
21/09/2026 - 09:56

Γυναικοκτονία Ηγουμενίτσα: Σκότωσε την 25χρονη σύντροφο του και ισχυρίστηκε επίθεση από αγνώστους

Πολιτική
21/09/2026 - 09:48

ΕΛ.Α.Σ.: Ζοφερή πραγματικότητα για την Ευρώπη η νίκη του AfD - Χρειάζεται κινητοποίηση των προοδευτικών δυνάμεων

Οικονομία
21/09/2026 - 09:41

Πιερρακάκης: «Διπλή ασπίδα» στο πετρέλαιο θέρμανσης – Αύξηση στο επίδομα και εφεδρείες για δύσκολα σενάρια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ