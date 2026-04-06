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Ο Ντάιμον (JP Morgan) προειδοποιεί για υψηλότερο πληθωρισμό και επιτόκια λόγω του πολέμου στο Ιράν
Ειδήσεις
14:52 - 06 Απρ 2026

Ο Ντάιμον (JP Morgan) προειδοποιεί για υψηλότερο πληθωρισμό και επιτόκια λόγω του πολέμου στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό και να πιέσει περαιτέρω τις χρηματοπιστωτικές αγορές, εάν αρχίσουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια.

Στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους, ο Ντάιμον ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος για νέες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων τους επόμενους μήνες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένο πληθωρισμό και τελικά σε υψηλότερα επιτόκια.

«Ο “απρόσκλητος επισκέπτης” στο πάρτι —και θα μπορούσε να συμβεί το 2026— θα ήταν ο πληθωρισμός που ανεβαίνει σταδιακά», έγραψε ο Ντάιμον. «Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση των επιτοκίων και πτώση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων».

Ο 70χρονος CEO σημείωσε επίσης, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι οι απότομες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου συνέβαλαν σε μεγάλες υφέσεις στις δεκαετίες του 1970 και 1980, αν και οι ΗΠΑ είναι σήμερα λιγότερο ευάλωτες σε τέτοιου είδους σοκ.

Τόνισε επίσης ότι η έκβαση των συγκρούσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στην Ουκρανία και στο Ιράν, είναι πιο σημαντική από τις χρηματοοικονομικές ή οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρουν.

«Δεν πρέπει να αγνοούμε τον ρόλο που έχει διαδραματίσει το σημερινό καθεστώς στο Ιράν στην προώθηση της τρομοκρατίας και στη δολοφονία χιλιάδων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών και πολλών ίδιων των πολιτών του, επί πολλά χρόνια», δήλωσε ο Dimon. «Αυτή η απειλή πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο».

Η ετήσια επιστολή του Dimon προς τους μετόχους έχει γίνει παράδοση από τότε που ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τη δεκαετία του 2000. Με τα χρόνια, έχει επεκταθεί πέρα από την απόδοση της JPMorgan και περιλαμβάνει ευρύτερα γεωπολιτικά και κοινωνικοοικονομικά σχόλια, συχνά προειδοποιώντας για κινδύνους που θεωρεί υποτιμημένους για την οικονομία και τον κόσμο.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2026 - 15:00
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