Πέντε κίνδυνοι που ανησυχούν τον Τζέιμι Ντάιμον (CEO JPMorgan) για το 2026

Ο Jamie Dimon έχει πολλά στο μυαλό του. Υπάρχει ο πόλεμος στο Ιράν. Η απώλεια εμπιστοσύνης των Αμερικανών προς την κυβέρνηση. Μια αναποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από startups και άλλες τράπεζες, καθώς και ο μετασχηματισμός του εργατικού δυναμικού λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους, ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase παρουσίασε μια σειρά από κινδύνους που βλέπει τόσο για τη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ όσο και για τον κόσμο γενικότερα.

Ο 70χρονος επικεφαλής της JPMorgan προειδοποιεί εδώ και χρόνια για πιθανούς κινδύνους στην οικονομία, αν και συχνά δεν επαληθεύονται. Ο Ντάιμον έχει δηλώσει ότι εξετάζει ένα εύρος πιθανών σεναρίων και δεν προβλέπει απαραίτητα ότι θα συμβούν.

Ακολουθούν πέντε κίνδυνοι που ανέφερε στην τελευταία του επιστολή:

Πληθωρισμός

Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να βομβαρδίζουν το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί, καθώς η Τεχεράνη έχει περιορίσει τη διέλευση των περισσότερων πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντάιμον δήλωσε ότι υπάρχει κίνδυνος για περισσότερα σοκ στις τιμές πετρελαίου και εμπορευμάτων τους επόμενους μήνες, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένο πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια.

«Ο απρόβλεπτος παράγοντας —και θα μπορούσε να συμβεί το 2026— θα ήταν ο πληθωρισμός να αυξάνεται σταδιακά», έγραψε. «Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνοδο των επιτοκίων και πτώση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.»

Ωστόσο, σημείωσε ότι η έκβαση των συγκρούσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων είναι πιο σημαντική από τις οικονομικές τους επιπτώσεις.

Εντεινόμενος ανταγωνισμός

Ο Ντάιμον έχει λόγους να ανησυχεί και για τους ανταγωνιστές που απειλούν το μερίδιο της JPMorgan, σημειώνει η Wall Street Journal.

Πέρα από τον αυξημένο ανταγωνισμό από άλλες μεγάλες και περιφερειακές τράπεζες, ανέφερε ότι η JPMorgan αντιμετωπίζει και έναν αυξανόμενο αριθμό μη παραδοσιακών ανταγωνιστών στις πληρωμές και την ψηφιακή τραπεζική. Επίσης, σημείωσε ότι «μια εντελώς νέα κατηγορία ανταγωνιστών» αναδύεται με βάση το blockchain, συμπεριλαμβανομένων των stablecoins.

«Δεν θα αναφέρω όλα τα ονόματά τους, αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι μελετάμε και παρακολουθούμε πάνω από εκατό από αυτούς», έγραψε.

Απώλεια εμπιστοσύνης των Αμερικανών στην κυβέρνηση

Ο Ντάιμον υποστήριξε ότι οι Αμερικανοί χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνηση λόγω της εκτεταμένης σπατάλης και των υψηλών φόρων σε πολλές πόλεις και πολιτείες. Παρατήρησε επίσης ότι πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν αυτές τις περιοχές, τονίζοντας ότι καμία πόλη δεν έχει «θεϊκό δικαίωμα στην επιτυχία».

Εξέφρασε επίσης ανησυχία ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν κατανέμεται ισότιμα, κρατώντας το «αμερικανικό όνειρο» μακριά από εκατομμύρια ανθρώπους. Πρότεινε ρυθμιστικές αλλαγές που θα διευκόλυναν την κατασκευή προσιτής κατοικίας και την ίδρυση επιχειρήσεων.

«Η ανάπτυξη είναι μέρος της λύσης σχεδόν σε όλα τα προβλήματά μας», είπε.

Τεχνητή νοημοσύνη

Η JPMorgan έχει υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη και ο Dimon έχει αναγνωρίσει ότι η τεχνολογία αυτή θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η τράπεζα διαχειρίζεται το προσωπικό της, που ξεπερνά τους 300.000 εργαζομένους.

«Η AI θα επηρεάσει σχεδόν κάθε λειτουργία, εφαρμογή και διαδικασία στην εταιρεία», έγραψε. «Σίγουρα θα καταργήσει ορισμένες θέσεις εργασίας, ενώ θα ενισχύσει άλλες.»

Μια βασική ανησυχία είναι το πώς οι κυβερνήσεις θα προετοιμάσουν την κοινωνία για αυτή τη μετάβαση στην αγορά εργασίας.

«Υπάρχει πιθανότητα η ανάπτυξη της AI να προχωρήσει πιο γρήγορα από την προσαρμογή του εργατικού δυναμικού», είπε. «Επιχειρήσεις και κυβερνήσεις μπορούν να κάνουν πολλά για να ενθαρρύνουν την επανεκπαίδευση, την οικονομική στήριξη, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, την πρόωρη συνταξιοδότηση και τη μετεγκατάσταση όσων επηρεάζονται.»

Αδύναμοι σύμμαχοι

Ο Ντάιμον εξέφρασε επίσης ανησυχίες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι ανησυχεί για την πορεία του δυτικού κόσμου και απέδωσε μεγάλο μέρος της ευθύνης στην αδυναμία της Ευρώπης να μεταρρυθμιστεί και να παρουσιαστεί ενωμένη απέναντι σε δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία.

«Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια καθοριστική δεκαετία και δεν είναι σε θέση να δράσει», είπε.

Ανέφερε διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως εσωτερικά εμπορικά εμπόδια και δαπανηρά κοινωνικά προγράμματα. Ωστόσο, επαίνεσε την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και σημείωσε ότι η ήπειρος έχει ακόμη χρόνο να αλλάξει πορεία.

«Παρά τις πραγματικές διαφορές μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, πιστεύουμε ότι μια ισχυρότερη Ευρώπη —στρατιωτικά και οικονομικά— είναι προς το συμφέρον της Αμερικής», κατέληξε.