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Ζελένσκι: Αναχαιτίσαμε ιρανικά drones Shahed σε χώρες της Μέσης Ανατολής
Ειδήσεις
11:59 - 10 Απρ 2026

Ζελένσκι: Αναχαιτίσαμε ιρανικά drones Shahed σε χώρες της Μέσης Ανατολής

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν καταρρίψει drones τύπου Shahed drones ιρανικής κατασκευής σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, στο πλαίσιο της σύγκρουσης με το Ιράν. Όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική υποστήριξης συμμάχων, ώστε να αντιμετωπίσουν τα ίδια οπλικά συστήματα που έχει χρησιμοποιήσει η Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.  

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ζελένσκι αναγνωρίζει δημόσια τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπογραμμίζοντας ότι δεν επρόκειτο για εκπαιδευτικές αποστολές, αλλά για ουσιαστική συμβολή στη δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων αεράμυνας.

Η Ουκρανία συμμετείχε σε αυτές τις αμυντικές επιχειρήσεις πριν από την επίτευξη της προσωρινής εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή μεταξύ του Ιράν, των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ. Αν και δεν κατονόμασε τις χώρες όπου επιχειρούσαν οι ουκρανικές δυνάμεις, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι προσωπικό της χώρας του είχε αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία της περιοχής, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της αεράμυνας. Σε παλαιότερη δήλωσή του είχε κάνει λόγο για 228 Ουκρανούς ειδικούς που συμμετείχαν στις αποστολές.

Σε αντάλλαγμα για τη συνδρομή αυτή, η Ουκρανία λαμβάνει στρατιωτικό εξοπλισμό για την προστασία των ενεργειακών της υποδομών, καθώς και ενεργειακούς πόρους όπως πετρέλαιο και ντίζελ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και οικονομικές συμφωνίες. Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι αυτές οι συνεργασίες ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και εντάσσονται σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ρόλος της Ουκρανίας ως εξαγωγέα αμυντικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή και τη στρατιωτική βοήθεια της Δύσης από την Ουκρανία, ιδίως σε ό,τι αφορά τα συστήματα αεράμυνας. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι σύμμαχοι συνεχίζουν να προμηθεύουν πυραύλους για τα συστήματα Patriot missile system και ότι πρόσφατα παραδόθηκε νέα παρτίδα.

Επιπλέον, ανέφερε ότι είχε καλέσει τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να επισκεφθούν το Κίεβο, προτείνοντας ακόμη και μια τριμερή συνάντηση που θα περιλάμβανε και τη Μόσχα. Αν και οι ίδιοι φάνηκαν θετικοί, τελικά δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν από τις υποχρεώσεις τους στην Ουάσιγκτον.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι η χώρα του προετοιμάζει προτάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διπλωματική διαδικασία θα προχωρήσει, παρά τη μέχρι στιγμής έλλειψη προόδου στις συνομιλίες.

Την ίδια ώρα, οι μάχες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας συνεχίζονται σε ένα εκτεταμένο μέτωπο περίπου 1.250 χιλιομέτρων, ενώ ο Ζελένσκι κάλεσε τους δυτικούς συμμάχους να επαναφέρουν πλήρως τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, προειδοποιώντας ότι τυχόν χαλάρωση θα ενίσχυε τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Τέλος, επεσήμανε ότι η Ρωσία επωφελείται από την άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας, η οποία συνδέεται με ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο και με τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη θαλάσσια οδό για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου.

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