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Τραμπ: Αρχίζουμε εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες
Ειδήσεις
16:59 - 11 Απρ 2026

Τραμπ: Αρχίζουμε εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτησή του ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκινούν επιχείρηση για να καθαρίσουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ υποστήριξε επίσης ότι όλα τα ιρανικά πλοία που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση ναρκών έχουν ήδη καταστραφεί.

«Ξεκινάμε αυτή τη στιγμή τη διαδικασία απομάκρυνσης των κινδύνων από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Σημειώνετα ότι το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση προς αμερικανικό πολεμικό πλοίο ότι θα αποτελέσει στόχο επίθεσης εάν επιχειρήσει να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πλοίο των ΗΠΑ ενημερώθηκε πως, σε περίπτωση διέλευσης, θα δεχτεί επίθεση μέσα σε 30 λεπτά.

Όπως μετέδωσε ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο τελικά υποχώρησε και απομακρύνθηκε, έπειτα από την προειδοποίηση αυτή.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/04/2026 - 18:06
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