Τραμπ: Αρχίζουμε εκκαθάριση των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες

«Ξεκινάμε αυτή τη στιγμή τη διαδικασία απομάκρυνσης των κινδύνων από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημειώνετα ότι το Ιράν εξέδωσε προειδοποίηση προς αμερικανικό πολεμικό πλοίο ότι θα αποτελέσει στόχο επίθεσης εάν επιχειρήσει να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πλοίο των ΗΠΑ ενημερώθηκε πως, σε περίπτωση διέλευσης, θα δεχτεί επίθεση μέσα σε 30 λεπτά.

Όπως μετέδωσε ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος, το αμερικανικό πολεμικό πλοίο τελικά υποχώρησε και απομακρύνθηκε, έπειτα από την προειδοποίηση αυτή.