Χέγκσεθ: Ελέγχουμε τα Στενά του Ορμούζ - Έτοιμοι για στρατιωτική επιστροφή αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έστειλε μήνυμα στρατιωτικής ετοιμότητας προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επανεκκινήσουν επιχειρήσεις εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μια στάση αυξημένης πίεσης, με τις αμερικανικές δυνάμεις να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και να ενισχύονται περαιτέρω. Παράλληλα, αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι παρακολουθούνται στενά οι κινήσεις του ιρανικού στρατού, ο οποίος φέρεται να επιχειρεί την επαναφορά εκτοξευτών που είχαν πληγεί σε προηγούμενα πλήγματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Στενό του Ορμούζ, κομβικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια ενεργειακή ροή. Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τον ισχυρισμό του Ιράν περί ελέγχου της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία συνιστούν πράξεις αποσταθεροποίησης και όχι άσκηση κυριαρχίας, ενώ αντιπαραβάλλουν τη δική τους ναυτική παρουσία ως παράγοντα ασφάλειας της θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Όπως είπε, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιβλέπει την κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας λιγότερο από το 10% της συνολικής ναυτικής του δύναμης.

Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι, παρότι οι ενεργειακές υποδομές του Ιράν δεν έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ο ναυτικός αποκλεισμός που εφαρμόζεται έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας και τη δυνατότητά της να τροφοδοτεί τις διεθνείς αγορές.

Η Ουάσινγκτον καταλήγει ότι θα συνεχίσει να διατηρεί τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή για όσο χρειαστεί, προβάλλοντας τη ναυτική της ισχύ ως βασικό εργαλείο στρατηγικής επιβολής και αποτροπής.

{https://x.com/clashreport/status/2044758388614033609}