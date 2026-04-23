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Τραμπ: Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν – θα γίνει μόνο με τους όρους των ΗΠΑ
Ειδήσεις
22:44 - 23 Απρ 2026

Τραμπ: Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν – θα γίνει μόνο με τους όρους των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία πίεση χρόνου από την πλευρά της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα κινηθούν αποκλειστικά με βάση τους δικούς τους όρους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η αμερικανική πλευρά «έχει όλο τον χρόνο στη διάθεσή της» σε αντίθεση με την Τεχεράνη, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Απευθυνόμενος επικριτικά προς μέσα ενημέρωσης, ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στην New York Times και το CNN, κατηγορώντας τα για παραπλανητική παρουσίαση της κατάστασης και για την εικόνα ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει άμεση αποκλιμάκωση.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπάρχει βιασύνη από αμερικανικής πλευράς για μια συμφωνία, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει να πληροί αυστηρές προϋποθέσεις. Όπως ανέφερε, μια συμφωνία θα μπορούσε να υπάρξει μόνο εφόσον κριθεί «σωστή και επωφελής» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους συμμάχους τους, αλλά και για τη διεθνή σταθερότητα.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και των εντάσεων γύρω από το ιρανικό ζήτημα, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής στη γεωπολιτική σκηνή της Μέσης Ανατολής.

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