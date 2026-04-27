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Κίνα: Προειδοποιεί με αντίμετρα για το «Made in Europe» της Κομισιόν
Ειδήσεις
10:14 - 27 Απρ 2026

Κίνα: Προειδοποιεί με αντίμετρα για το «Made in Europe» της Κομισιόν

Reporter.gr Newsroom
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Το Πεκίνο προειδοποίησε σήμερα (27/4) ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε αντίποινα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η τελευταία υιοθετήσει τη νομοθεσία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας - το λεγόμενο «Made in EU» - χωρίς να λάβει υπόψη τις κινεζικές θέσεις, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα πλήξει σημαντικά πολλές κινεζικές επιχειρήσεις.        

Αναλυτικά, η πρόταση νόμου, γνωστή ως «βιομηχανική επιτάχυνση», παρουσιάστηκε στις 4 Μαρτίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία έγκρισης από τα κράτη-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι στις 24 Απριλίου υπέβαλε τις παρατηρήσεις του στην Κομισιόν, εκφράζοντας «έντονες ανησυχίες». Τόνισε ότι η Κίνα θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της νομοθετικής διαδικασίας και δήλωσε πρόθυμη για διάλογο.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αγνοήσει τις κινεζικές προτάσεις και προχωρήσει στην υιοθέτηση του νομοσχεδίου χωρίς αλλαγές, προκαλώντας ζημιά στα συμφέροντα κινεζικών εταιρειών, τότε το Πεκίνο θα αναγκαστεί να αντιδράσει με αντίμετρα.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Επιτροπής, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό εξαρτημάτων ευρωπαϊκής προέλευσης, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση. Το μέτρο αυτό αφορά κυρίως την αυτοκινητοβιομηχανία, τις επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως παραγωγούς φωτοβολταϊκών, μπαταριών και αντλιών θερμότητας), καθώς και τη βαριά βιομηχανία.

Αν και η Κίνα δεν αναφέρεται ρητά στο κείμενο, θεωρείται ο βασικός αποδέκτης των μέτρων. Από την πλευρά τους, οι ευρωπαϊκές αρχές έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει κινεζικές εταιρείες για αθέμιτο ανταγωνισμό, υποστηρίζοντας ότι λαμβάνουν ισχυρές κρατικές επιδοτήσεις.

Το Πεκίνο ωστόσο, υποστηρίζει ότι το σχέδιο εισάγει σημαντικούς περιορισμούς στις άμεσες ξένες επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς όπως οι μπαταρίες, τα ηλεκτρικά οχήματα, τα φωτοβολταϊκά και οι στρατηγικές πρώτες ύλες. Επιπλέον, επικρίνει τις προβλέψεις για υποχρεωτική χρήση ευρωπαϊκών προϊόντων ή εξαρτημάτων, θεωρώντας ότι οδηγούν σε διακριτική μεταχείριση εις βάρος κινεζικών επιχειρήσεων, υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό και ενδέχεται να επιβραδύνουν την πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/04/2026 - 10:22
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