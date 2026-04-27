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Eurobank: Αγορά 1,53 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι €6,01 εκατ. στο πλαίσιο buyback
Ανακοινώσεις
09:48 - 27 Απρ 2026

Eurobank: Αγορά 1,53 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι €6,01 εκατ. στο πλαίσιο buyback

Reporter.gr Newsroom
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Στην επαναγορά 1,53 εκατ. ιδίων μετοχών προχώρησε η Eurobank την περίοδο 20–24 Απριλίου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος, με συνολικό κόστος €6,01 εκατ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 12.12.2025 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 22.10.2025, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, σε συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» («Eurobank Holdings») που θεσπίστηκε με την απόφαση της από 30.04.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της τελευταίας, και σε συνέχεια της από 22.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 20.04.2026 – 24.04.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.528.806 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Χ.Α.»), με μέση τιμή κτήσης €3,9329 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €6.012.639,87.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Ημερομηνία

Πλήθος Μετοχών

Αξία (€)

Μέση Τιμή (€)

Υψηλότερη

Τιμή (€)

Χαμηλότερη

Τιμή (€)

20.04.2026

312.841

1.240.618,96 €

3,9657 €

4,0000 €

3,9310 €

21.04.2026

294.288

1.167.615,55 €

3,9676 €

4,0000 €

3,9300 €

22.04.2026

303.643

1.197.963,66 €

3,9453 €

3,9840 €

3,9110 €

23.04.2026

313.797

1.223.244,07 €

3,8982 €

3,9800 €

3,8510 €

24.04.2026

304.237

1.183.197,63 €

3,8891 €

3,9360 €

3,8650 €

Σύνολο

1.528.806

6.012.639,87

3,9329

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