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Γερμανία: Πληθωρισμός χαμηλότερος των προβλέψεων - Πιέσεις για αναβολή αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ
Ειδήσεις
16:24 - 29 Απρ 2026

Γερμανία: Πληθωρισμός χαμηλότερος των προβλέψεων - Πιέσεις για αναβολή αύξησης επιτοκίων από την ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός στη Γερμανία κατέγραψε μικρότερη επιτάχυνση από την αναμενόμενη, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται να καθυστερήσει τις αποφάσεις της για αύξηση των επιτοκίων, εν μέσω αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,9% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, έναντι 2,8% τον Μάρτιο, ενώ οι αναλυτές σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν άνοδο 3,1%. Η ηπιότερη εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη μείωση του κόστους των ταξιδιωτικών πακέτων, που αντιστάθμισε την αύξηση στις τιμές καυσίμων και θέρμανσης.

Την ίδια ώρα, εικόνα διαφοροποίησης καταγράφεται στην ευρωζώνη, με την Ισπανία να εμφανίζει απρόσμενη άνοδο στο 3,5%. Τα στοιχεία από Γαλλία και Ιταλία αναμένονται τις επόμενες ημέρες, μαζί με τη συνολική μέτρηση για την ευρωζώνη, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023.

Παρά τα επιμέρους στοιχεία, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη εικόνα δεν είναι αρκετή για να καθορίσει άμεσα τις αποφάσεις της ΕΚΤ, η οποία συνεδριάζει στη Φρανκφούρτη με στόχο να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής έντασης στον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική.

Στο επίκεντρο παραμένει η αβεβαιότητα, καθώς οικονομικοί δείκτες και έρευνες προσδοκιών δείχνουν ανάγκη για προσεκτικές κινήσεις, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα που να δικαιολογεί άμεση αύξηση των επιτοκίων από το επίπεδο του 2%.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, σημείωσε ότι οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη σαφή εικόνα για τη διάρκεια και την ένταση του οικονομικού σοκ, ενώ οι αγορές προεξοφλούν πιθανή αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, πιθανότερα τον Ιούνιο.

Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και από το κατά πόσο οι κυβερνήσεις θα καταφέρουν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Στη Γερμανία, η κυβέρνηση Μερτς προχώρησε σε μέτρα ανακούφισης, όπως προσωρινή μείωση φόρου στη βενζίνη και φορολογικά αφορολόγητα μπόνους για εργαζόμενους, με συνολικό πακέτο 1,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε ότι η οικονομία της χώρας θα συνεχίσει να επηρεάζεται από ένα παρατεταμένο ενεργειακό σοκ και ότι οι επιπτώσεις του πολέμου θα είναι μακροχρόνιες.

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