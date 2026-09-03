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ΗΠΑ: Στα $88,8 δισ. εκτοξεύθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο
Ειδήσεις
16:39 - 03 Σεπ 2026

ΗΠΑ: Στα $88,8 δισ. εκτοξεύθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική διεύρυνση παρουσίασε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αν και το τελικό μέγεθος ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.  

Συγκεκριμένα, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα 88,8 δισ. δολάρια, από 73,3 δισ. δολάρια τον Ιούνιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2025. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι θα διαμορφωνόταν στα 90 δισ. δολάρια.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών ανήλθε στα 102,11 δισ. δολάρια, ενώ το εμπόριο υπηρεσιών κατέγραψε πλεόνασμα ύψους 28,85 δισ. δολαρίων.

Η εικόνα στις εμπορικές ροές ήταν διαφορετική μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,1% τον Ιούλιο, στα 310,72 δισ. δολάρια, έναντι υποχώρησης 0,8% τον Ιούνιο, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 317,34 δισ. δολάρια.

Αντίθετα, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,8% τον Ιούλιο, φτάνοντας τα 399,3 δισ. δολάρια, μετά την πτώση κατά 1,8% που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο, όταν ανήλθαν στα 388,52 δισ. δολάρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου με την Κίνα. Το έλλειμμα των ΗΠΑ στις εμπορικές συναλλαγές με τη χώρα αυξήθηκε στα 17,3 δισ. δολάρια τον Ιούλιο, από 15,58 δισ. δολάρια τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Reuters.

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