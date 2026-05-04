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Γεραπετρίτης: Προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο στην ασφαλή διέλευση του Ορμούζ
Ειδήσεις
15:49 - 04 Μάι 2026

Γεραπετρίτης: Προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο στην ασφαλή διέλευση του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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«Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ και προτιθέμεθα να αναλάβουμε ενεργό ρόλο σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με το Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ τη Δευτέρα (4/5) στην Αθήνα.

Επιπλέον ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε:

«Η Ελλάδα, ως μεγάλο ναυτικό έθνος, είναι υπέρ της ελεύθερης και ανεμπόδιστης ναυσιπλοΐας. Θεωρούμε ότι η ναυσιπλοΐα δεν είναι μόνο ένα εμπορικό γεγονός, αλλά ένας σύνδεσμος μεταξύ των λαών, που διασφαλίζει την τροφοδοσία του κόσμου και φέρνει κοντά απομακρυσμένες κοινωνίες.

Κατά τούτο, οποιαδήποτε παρεμπόδιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας συνιστά πλήγμα για την οικουμένη και τον ανθρωπισμό. Η Ελλάδα, ως αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, είχε θέσει ήδη από τον περασμένο Μάιο το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, πριν ακόμη προκύψουν θέματα αποκλεισμού, αναδεικνύοντας τη σημασία της.

Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, σε συνεργασία με τη ναυτιλιακή κοινότητα, για την ανεμπόδιστη κίνηση των πλοίων.

Ειδικά όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, θεωρούμε απαράδεκτη την παρεμπόδιση εξόδου των πλοίων που βρίσκονται εντός του Κόλπου. Η Ελλάδα συμμετέχει σε όλες τις πρωτοβουλίες, όπως και η Γερμανία, για το άνοιγμα των Στενών, συμπεριλαμβανομένης της γαλλοβρετανικής. Χαιρετίζουμε κάθε σχετική προσπάθεια.

Είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε στο μέλλον, όταν εξομαλυνθεί η κατάσταση, με παρουσία αμυντικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα, όπως ήδη πράττουμε στην Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο ευρωπαϊκής αποστολής, αναδεικνύοντας την αξία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας».

Από την πλευρρά του ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ κάλεσε το Ιράν να εκμεταλευτεί τυχόν ανοιχτά παράθυρα διαπραγμάτευσης και να εγγυηθεί ότι δεν θα ενισχύσει το πυρηνικότου πρόγραμμα. Αναλυτικότερα:

«Όσον αφορά το Ορμούζ, έχουμε ήδη καταστήσει σαφές, ως Ευρωπαίοι, ότι είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε, και στο πλαίσιο της γαλλοβρετανικής πρωτοβουλίας, στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Έχουμε στείλει ειδικό πλοίο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις και με τη συγκατάθεση των εμπλεκομένων, να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αποναρκοθέτηση της περιοχής. Αυτή η πρόθεση υπάρχει από την Ευρώπη και κάθε χώρα μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία.

Η Γερμανία προσπαθεί να παίξει έναν εποικοδομητικό ρόλο στο πλευρό των ΗΠΑ, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση που μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση.

Γι’ αυτό απάντησα θετικά στο αίτημα του ομολόγου μου στο Ιράν να συνομιλήσουμε. Τον συμβούλευσα να δείξει διάθεση διαπραγμάτευσης και να μην αναλάβει καμία δράση που να συνδέεται με πυρηνικά όπλα. Αυτό αποτελεί περιεχόμενο αποφάσεων του ΟΗΕ.

Η Γερμανία υποστηρίζει πλήρως την αμερικανική θέση. Όσο πιο σύντομα κλείσει αυτό το ζήτημα, τόσο πιο γρήγορα μπορούν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Δεν υπάρχει καμία βάση για το Ιράν να τα μπλοκάρει και πρέπει να τα ανοίξει, όπως ζήτησα από τον Ιρανό ομόλογό μου.

Είναι ώρα να γίνει αποδεκτή η διαπραγματευτική πρόταση ώστε να αποκλιμακωθεί η ένταση. Στηρίζω τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, στις οποίες θα πρέπει να συνεισφέρει το Ιράν».

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/05/2026 - 16:04
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